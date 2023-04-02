«В виду» или «ввиду»: тест RT о правописании предлогов

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RT
Предлоги в русском языке служат для связки слов в предложении. На первый взгляд эта тема кажется лёгкой. Однако, если с простыми предлогами, такими как «на», «в» или «по», обычно трудностей нет, то с написанием сложных и составных нередко возникают проблемы. «В виду» или «ввиду»? «По середине» или «посередине»? «Наподобии» или «наподобие»? Проверьте с тестом RT, допускаете ли вы ошибки в употреблении предлогов.
«В виду» или «ввиду»: тест RT о правописании предлогов
  • Gettyimages.ru
  • © Karanik Yimpat / EyeEm

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