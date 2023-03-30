Колониальные товары: тест RT о продуктах Старого и Нового Света

Лук и чеснок, кабачки и огурцы, кофе и ваниль, помидоры и морковь, бананы и фасоль — все эти продукты привычны для рациона любого современного человека. Однако некоторые из них стали известны европейцам только после открытия Христофором Колумбом Америки. Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы знаете, какие продукты принадлежат Старому Свету, а какие завезены из Нового.

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