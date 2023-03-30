Колониальные товары: тест RT о продуктах Старого и Нового Света

Короткая ссылка
RT
Лук и чеснок, кабачки и огурцы, кофе и ваниль, помидоры и морковь, бананы и фасоль — все эти продукты привычны для рациона любого современного человека. Однако некоторые из них стали известны европейцам только после открытия Христофором Колумбом Америки. Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы знаете, какие продукты принадлежат Старому Свету, а какие завезены из Нового.
Колониальные товары: тест RT о продуктах Старого и Нового Света
  • Gettyimages.ru

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить