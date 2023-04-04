Волшебство рядом: в кинотеатрах покажут фэнтези «Бюро магических услуг»

На экраны российских кинотеатров выходит австралийское фэнтези «Бюро магических услуг», по атмосфере напоминающее ленты о Гарри Поттере, а также «Дом странных детей Мисс Перегрин». Картина основана на романе «Переносная дверь» британского писателя Тома Холта. По сюжету 20-летний Пол случайно становится сотрудником крупной фирмы «Дж. В. Уэллс и ко», деятельность которой очень необычна. Вскоре он получает важное задание от директора — найти переносную магическую дверь. По мере поисков юноша не только раскрывает свой дар, но и узнаёт тёмные секреты руководителей организации.

В кинотеатрах выходит семейное комедийное фэнтези «Бюро магических услуг», основанное на произведении «Переносная дверь» британского писателя Тома Холта, первой части саги, включающей семь частей. Режиссёром картины выступил Джеффри Уокер («Американская семейка», «Кости»), а над сценарием работал Леон Форд («Пианино»).

Центральные роли исполнили Патрик Гибсон («Толкин», «Тень и кость»), Софи Уайлд («Вы меня не знаете»), Сэм Нил («Острые козырьки», «Тор: Рагнарёк»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Не время умирать»), Миранда Отто (фильмы франшизы «Властелин колец»), Дэймон Херриман («Во все тяжкие», «Однажды в… Голливуде») и другие.

Главный герой фильма — 20-летний Пол — не в состоянии оплачивать счета и отчаянно нуждается в работе. Однако день, когда он должен был пойти на собеседование в кафе, не задался с самого начала: будильник не сработал, тостер сгорел, шнурки на ботинках дважды порвались и вдобавок ко всему собака на улице стащила шарф Пола и убежала. Естественно, на работу в кафе юноша не попал, зато волею судьбы (или кого-то другого) очутился на собеседовании в компании «Дж. В. Уэллс и ко», главный девиз которой — «Все случайности неслучайны». После двухминутного (и довольно странного) разговора с руководителями фирмы Пола взяли на оплачиваемую стажировку.

Уже в первый день герой понял, что работает в совсем не простой компании. Здесь абсолютно всё странно и не так, как у всех. Вскоре он догадывается, что «Дж. В. Уэллс и ко» занимается совпадениями — от подстраивания случайных встреч будущих влюблённых до сведения потерявших связь родственников. Трудятся в фирме маги и гоблины. Сам Пол тоже обладает магическими способностями, но открывает он их в себе не сразу, в отличие от его коллеги-стажёрки Софи, которая с первого дня осознаёт, что она провидица.

Несмотря на то что все в компании считают юношу заурядным и не понимают, зачем его приняли на работу, Пол получает от директора фирмы Хамфри Уэллса задание особой важности — найти переносную дверь, которая способна исчезать, если её искать намеренно. Пол гордится, что именно ему доверили отыскать её, хоть и не до конца осознаёт, как выполнить поручение. Вскоре он не только находит дверь, но и узнаёт тёмные секреты, которые скрываются в стенах компании. Оказывается, обаятельный и дружелюбный директор не такой уж добрый и безгрешный человек, а непосредственный руководитель Пола — не человек вовсе.

© Кадр из фильма «Бюро магических услуг»/kinopoisk.ru

Фэнтезийный мир Тома Холта необычен и интересен. В этой вселенной магия не прячется: огромная фирма находится на виду у англичан и занимается поиском и организацией совпадений и случайностей, которые происходят в жизни людей. Многие знают о деятельности компании — реклама расклеена на автобусах и остановках, — кое-кто из обычных горожан даже пользуется предлагаемыми услугами.

Кинематографистам удалось показать гармоничное сочетание реальной жизни с магией и увлекательно передать сюжет произведения.

Завязка довольно клишированная: посредственный скромный паренёк попадает в совсем необычное окружение и в итоге оказывается в центре волшебных событий, но фильм не кажется заурядным. Пол даже в финале ленты, когда враг побеждён и открыт редкий дар, остаётся всё тем же робким молодым человеком, которого прежде всего волнует, нравится ли он своей избраннице. Благодаря личным переживаниям героя интерес к его истории сохраняется на протяжении всей картины.

Одна из самых впечатляющих деталей фильма — переносная дверь, которая может открыть путь куда угодно. Большинство зрителей наверняка будут мечтать о таком же артефакте, увидев, как Пол и Софи посреди рабочего дня используют проход для путешествий: отправляются в жаркие страны, чтобы устроить пикник на пляже и поплавать, оказываются на вершине горы, а также посещают все чудеса света.

Это ещё один пример сочетания волшебства и рутины жизни, такой как работа в офисе. Когда Пол рассказывает Софи о двери, она тут же заявляет, что теперь работа будет уже не такой скучной. Хотя вряд ли деятельность фирмы «Дж. В. Уэллс и ко» вообще можно назвать скучной, даже несмотря на строгий распорядок дня: обед — точно в час дня, а уходить из офиса нужно ровно в пять вечера.

Идея книги и её воплощение увлекает, однако от фильма не стоит ждать удивительных спецэффектов, героических поступков и масштабных боевых сцен, которые нередко бывают в фэнтези.

Картина очаровывает прежде всего своей лёгкостью, английским юмором, порой по-детски непринуждённым, а также интересными персонажами в исполнении талантливых актёров. Даже гоблины при всей их отвратительности выглядят притягательно: у каждого из них свой стиль, есть даже парочка гоблинов-рокеров. К слову, эти существа по сюжету выполняют важную функцию: они следят за людьми с их рождения, чтобы компания знала всё обо всех.

Интриги по поводу личности антагониста в фильме тоже нет: намёк на то, кто главный злодей, звучит ещё в начале, и зритель, владея этой информацией, следит за тем, как главный герой раскрывает тайну. Впрочем, такая намеренная предсказуемость в сюжете не делает фильм менее интригующим, так как интересна в данном случае не концовка ленты, а её развитие — взаимодействие героев, адаптация некогда простого юноши к новому миру, робость влюблённых, поиск истины и шутки. Фильм отлично подойдёт для семейного просмотра, скорее всего, понравится любителям лент вселенной Гарри Поттера и картины «Дом странных детей Мисс Перегрин» и поднимет настроение как взрослому, так и юному зрителю.