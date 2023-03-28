Новая «Любовь-морковь», история Караваджо и фильм ужасов о грехах монахинь: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 30 марта, в прокат выходит четвёртая часть франшизы «Любовь-морковь». На этот раз супруги Марина и Андрей Голубевы поменяются телами с роботами. Также на больших экранах покажут драму кинематографистов из Якутии «Айта», основанную на реальной истории, болливудский боевик «Бхола» и фильм ужасов «Проклятие. Посвящение» о девушке, расследующей в монастыре смерть брата. Ещё одна яркая премьера — биографическая драма «Тень Караваджо» об одном из самых скандальных художников, который рисовал святых с проституток, воров и бедняков.

«Любовь-морковь: Восстание машин»

В четвёртой части франшизы «Любовь-морковь» супруги Голубевы вновь поменяются телами, но на этот раз — с роботами.

Марина и Андрей не могут договориться, как воспитывать сына, который жить не может без гаджетов. Пара постоянно ссорится, что приводит их к уже знакомому результату: они просыпаются в телах андроидов-экскурсоводов. Теперь, чтобы вернуть жизнь в привычное русло, героям придётся прийти к взаимопониманию в вопросе воспитания детей и не дать роботам в их телах загубить семью. Ситуация усложняется ещё и тем, что механическим умам нравится пребывать в человеческом обличье и возвращаться к прежнему существованию они не хотят.

Главные роли, как и в предыдущих частях, исполнили Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. Как пишет «Телепрограмма», идея поменять роботов с персонажами принадлежала Куценко.

«Ренат Давлетьяров (продюсер и соавтор сценария франшизы. — RT) мне как-то сказал: подумай, может, в голову тебе придёт какая-то идея для продолжения нашей триады «Морковки»? Я как-то ехал ночью на машине и задумался о роботах, и в итоге у меня родилась эта идея», — цитирует издание актёра.

Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин, работавший ранее над мини-сериалом «Беги!» и фильмом «Балканский рубеж».

Первая часть истории семьи Голубевых вышла в прокат в 2007 году.

«Айта»

В основу остросюжетного триллера режиссёра из Якутии Степана Бурнашёва легла история из жизни его брата.

Действие картины практически полностью происходит в полицейском участке одного из поселений Якутии, где погибла молодая девушка по имени Айта, дочь местного охотника. Все улики указывают на вину сотрудника полиции русского происхождения Афоню, подвозившего девушку в день её смерти. Жители деревни недолюбливают его, поскольку считают чужаком, и желают устроить самосуд, не дожидаясь итогов расследования. Местный следователь берётся за дело и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности Афони. Однако со временем он начинает сомневаться в правильности своих действий.

По словам постановщика, идею фильма он вынашивал давно.

«Мне её рассказал троюродный брат — это его собственная история, он в то время работал следователем. Я с ней ходил много лет, пока наконец не написал сценарий. Естественно, я изменил детали, чтобы её невозможно было узнать — это было бы неэтично по отношению к тем, кто всё это пережил. А сюжетную канву оставил», — приводит слова Степана Бурнашёва «Коммерсантъ».

Кинематографист отметил, что каждый зритель увидит в сюжете что-то своё — «кого-то затронет вопрос отношения отцов и детей, кто-то увидит там проблему шовинизма, который есть в нашем мире».

Картина «Айта» получила награду за лучшую режиссуру на I фестивале российского авторского кино «Зимний».

«Тень Караваджо» (L'ombra di Caravaggio)

Действие биографической драмы режиссёра Микеле Плачидо («Наблюдатель») разворачивается в Италии XVII века. Художник Караваджо был известен в то время не только своим творчеством, но и вспыльчивым характером. Он часто участвовал в драках и сидел в тюрьме. После убийства соперника Рануччо в Риме Караваджо был приговорён к казни, но ему удалось избежать смерти, скрывшись в Неаполе.

В фильме ради возвращения в столицу художник умоляет папу Павла V о прощении, апеллируя тем, что он просто защищался. Папа тем временем, узнав, что Караваджо бросил вызов церкви, решившись использовать проституток, нищих и воров в качестве натурщиков при работе над святыми образами, поручает собрать информацию о нём секретному агенту Ватикана. Тот на время становится тенью скандального художника.

Роль талантливого и взбалмошного Караваджо в ленте исполнил Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2»). Также в фильме снялись Микаэла Рамаццотти, Изабель Юппер, Луи Гаррель, Лолита Шамма и другие. Режиссёр картины тоже появился на экране — он сыграл кардинала Франческо дель Монте, сторонника Караваджо.

Тень, секретный агент Ватикана, — единственный вымышленный герой в фильме. Все остальные персонажи имеют реальные исторические прототипы. В интервью порталу Arte.it Микеле Плачидо рассказал, что Тень — это собирательный образ, вдохновлённый цензурой, церквью, инквизицией и всем народом, осуждавшем в те времена решение Караваджо превратить людей из бедных слоёв населения в святых на своих картинах.

«Бхола» (Bholaa)

Болливудский режиссёр и актёр Аджай Девган («RRR: Рядом ревёт революция»), снял остросюжетный боевик, в котором исполнил главную роль. Это четвёртая режиссёрская работа Девгана — ранее он поставил такие проекты, как «Ты, я и мы», «Клянусь Шивой» и «Полоса 34».

«Бхола» — ремейк индийской картины под названием «Узник», вышедшей в 2019 году. Сюжет новой ленты также сфокусирован на заключённом, который готовится к встрече с дочерью после освобождения, но ввязывается в неприятности. Чтобы увидеть ребёнка, ему придётся помочь полиции поймать преступников.

Как рассказал постановщик картины в беседе с Variety, основная сюжетная линия не тронута, но команда изменила многих персонажей.

«Основная сюжетная линия у нас остаётся аналогичной. Нам нравится этот сюжет: очевидно, что именно по этой причине и делаются ремейки. Мы изменили многих героев, чуть-чуть переиначили сценарий и характерные черты людей. Несколько иным стал драматизм, изменились эмоции — я бы сказал, что где-то они стали сильнее, более выраженными», — цитирует Аджая Девгана Variety.

Режиссёр признался, что зрители могут ожидать продолжение фильма с новыми героями.

Роли в «Бхоле» исполнили Табу, Санджай Мишра, Амала Пол, Киран Кумар, Джахангир Кхан и прочие звёзды Болливуда.

«Проклятие. Посвящение» (Consecration)

В центре сюжета детективного фильма ужасов — молодой офтальмолог Грейс. Получив известие о самоубийстве её брата-священника, она отправляется в монастырь в глубинке Шотландии, где произошла трагедия. От патологоанатома Грейс узнаёт, что её брат был сильно напуган и избит до наступления смерти. Героиня решает задержаться в монастыре и попытаться раскрыть правду о смерти брата. В итоге она узнаёт тёмные тайны монахинь, а также тревожную истину о самой себе.

Снял ленту британский режиссёр Кристофер Смит («Треугольник», «Чёрная смерть», «Алекс Райдер»). Как он рассказал в беседе со ScreenRant, работа над фильмом шла в живописной местности с утёсом и морским пейзажем, который вдохновлял всю команду. Сцены в монастыре снимались в настоящей церкви, что тоже создавало определённую атмосферу.

«Следующие три четверти фильма мы снимали в настоящем секуляризованном монастыре. Это была настоящая церковь, всё в одном месте. Ощущалось, что мы чуть ли не в самой дорогой, великолепной студии, которую нам не пришлось строить. И кроме того, церковь ведь настоящая, и это, по сути, тоже вписывается в общую картину. Так что да, я очень горжусь этой, как вы сказали, мистической эстетикой», — отметил постановщик картины.

Роль главной героини исполнила актриса Джена Мэлоун, известная по фильмам франшизы «Голодные игры» и ленте «Под покровом ночи».