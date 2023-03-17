«Ложи и слазь»: тест RT об ошибках в образовании форм глаголов
Ошибки в образовании форм глаголов в русском языке не редкость. Некоторые ненормативные формы глаголов настолько прижились в разговорной речи, что порой кажутся правильными: «Поездка должна удасться», «Эти туфли не налазят», «Устал нагинаться». Однако такие слова далеки от словарных норм. Проверьте с тестом RT, допускаете ли вы ошибки в образовании форм глаголов.
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