Явление первое: тест RT о начальных фразах русских пьес
Первые реплики в драматургических произведениях играют важнейшую роль: они вводят читателя в настроение произведения, иногда обозначают место действия и знакомят с главными героями. Некоторые из них стали крылатыми фразами, а другие известны меньше. Пройдите тест RT и попытайтесь вспомнить, как начинались классические русские пьесы.
- Gettyimages.ru
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