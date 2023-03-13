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Явление первое: тест RT о начальных фразах русских пьес

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RT
Первые реплики в драматургических произведениях играют важнейшую роль: они вводят читателя в настроение произведения, иногда обозначают место действия и знакомят с главными героями. Некоторые из них стали крылатыми фразами, а другие известны меньше. Пройдите тест RT и попытайтесь вспомнить, как начинались классические русские пьесы.
Явление первое: тест RT о начальных фразах русских пьес
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