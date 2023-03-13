Победы Азии, поступок Леди Гаги и забывчивость организаторов: что обсуждают в соцсетях после вручения «Оскара»

В США вручили премии «Оскар». Абсолютным рекордсменом по числу номинаций и призов стала фантастическая картина режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу». В социальных сетях развернулась активная дискуссия пользователей, мнения которых в отношении распределения наград разделились. Многие недовольны, что лента Стивена Спилберга «Фабельманы» не удостоилась ни одной статуэтки. Также зрители восхищаются поступком Леди Гаги: певица пришла на помощь упавшему фотографу. Что ещё обсуждают в социальных сетях по итогам церемонии — в материале RT.

В США прошла церемония вручения премии «Оскар». Главный приз достался многожанровой картине режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу». Лента стала абсолютным лидером по числу полученных призов, завоевав семь наград — за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж, главную женскую роль (Мишель Йео) и роли второго плана (Ке Хюи Куан и Джейми Ли Кёртис).

В связи с этим в соцсетях развернулась активная дискуссия. В то время как многие радуются, другие сожалеют, что картинам «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, «Элвис» База Лурмана и «Тар» Тодда Филда, претендовавшим на главную награду, не досталось ни одного приза.

«Премия «Оскар» — это не что иное, как грандиозный сеанс группового онанизма для богатых. Тем временем картины, которые бросают вызов капитализму, империализму и привлекают внимание к широкому кругу проблем, игнорируются СМИ», — пишет пользователь Twitter.

Другой комментатор заявил, что его домашний питомец распорядился бы наградами разумнее, нежели члены Американской киноакадемии.

«У меня дома есть обезьяна, у которой мозгов больше, чем у (членов. — RT) академии», — написала блогер.

Впрочем, некоторые пользователи площадки отмечают, что лента «Всё везде и сразу» в этом году заслуженно взяла главный приз.

«Всё везде и сразу» — отличный фильм, и в то же время Анджела Бассетт превосходно исполнила свою роль», — заявил зритель.

Кое-кто призвал обратить внимание, что обладателями «Оскара» стали «иммигранты», имея в виду артистов азиатского происхождения.

«Иммигрант. Лауреат «Оскара»! Тед Круз, вот кого ты хочешь не пускать в Америку, — обратился блогер к сенатору Республиканской партии. — Мы должны приветствовать иммигрантов. Они хотят усердно трудиться и преуспеть».

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© Arturo Holmes

Ещё одной обсуждаемой темой стала победа Брендана Фрейзера в номинации «Лучшая мужская роль» за ленту «Кит». Одни пишут, что у актёра состоялось «триумфальное возвращение в кино», другие отмечают, что он заслуживал награды с первого дня в индустрии.

Впрочем, есть те, кто уверен, что премия должна была достаться Колину Фарреллу за роль в фильме «Банши Инишерина». Некоторые блогеры искренне расстроились из-за его поражения. Один из них назвал это «британским разочарованием» на «Оскаре» и потребовал «справедливости» для актёра — по словам зрителя, артист заслуживает награды уже за игру бровей, ведь от них исходит больше эмоций и действий, чем от 90% картин Marvel.

Вместе с тем в соцсетях уже не первый год критикуют организаторов премии за раздел In Memoriam в память об ушедших деятелях киноискусства. В этом году дань уважения коллегам по цеху выразил Джон Траволта. Актёр едва сдержал слёзы, вспоминая партнёршу по фильму «Бриолин» Оливию Ньютон-Джон, которая скончалась от рака.

На видео, сопровождавшемся песней Сalling All Angels в исполнении Ленни Кравица, зрители не увидели многих артистов, отошедших в прошлом году в мир иной. Среди них — Пол Сорвино, Энн Хеч, а также актриса Шарлби Дин, исполнившая центральную роль в претендовавшем на главный приз фильме «Треугольник печали».

«Она сыграла одну из главных ролей в картине, номинированной в категории «Лучший фильм года», а вы не добавили её в (сегмент. — RT) In Memoriam?!?! RIP Шарлби Дин», — говорится в сообщении.

Также в центре внимания оказалась певица Леди Гага. Зрители восхищаются благородством артистки, которая на красной ковровой дорожке помогла подняться упавшему фотографу, а также её талантом, простотой и искренностью. Во время исполнения песни Hold My Hand к фильму «Топ Ган: Мэверик» вокалистка вышла на сцену без макияжа, в чёрной футболке и джинсах, хотя по ковру она шла в изящном чёрном платье. По мнению пользователей, выступить на «Оскаре» в повседневной одежде — «революционно!». Комментирующие отметили, что Гага верна своим принципам: она всегда делает противоположное тому, что от неё ожидают.

«Все ожидали роскошное шоу, но Леди Гага в очередной раз доказала, что, чтобы сиять, ей нужен только её талант. Никакой мишуры, только камерное вокальное выступление», — отметил блогер.

Также Леди Гагу назвали «самым милым» человеком и «чистой душой» за реакцию на победу песни Naatu Naatu из индийской картины «RRR: Рядом ревёт революция». Зрители подчеркнули, что певица искренне радуется успеху и признанию других артистов, поскольку болеет за высокое искусство. К тому же они уверены, что Гага понимает, насколько важна была эта историческая победа для её индийских коллег.

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Помимо прочего, пользователи соцсетей традиционно обсуждают наряды знаменитостей, многие из которых в этом году выбрали классические образы. В сети восторгаются внешним видом Джейми Ли Кёртис, Анджелы Бассетт, Кары Делевинь, Аны де Армас, Педро Паскаля, Сальмы Хайек, Дэна Квана и Евы Лонгории. Активно критикуют разве что громоздкое платье певицы Tems, которое загораживало вид всем, кто сидел рядом и позади неё. Артистку прозвали самой «невежественной, грубой и эгоистичной персоной» мероприятия, а платье окрестили нелепым.