Подвиг пилота, размышления о прошлом и борьба с нечистью: о чём кинопремьеры недели

В четверг, 16 марта, в кинотеатрах выйдет картина Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» о реальном подвиге командира авиалайнера. Также зрители смогут увидеть фильм ужасов «Медея» и мрачную комедию «Сергий против нечисти: Шабаш» о разгуливающих по Москве фольклорных персонажах. Среди зарубежных премьер — режиссёрский дебют шотландки Шарлотты Уэллс «Солнце моё» и лента «Миллионер на три дня», герои которой планируют ограбление века.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»

В приключенческой драме Сарика Андреасяна показан реальный подвиг командира аэробуса А321 Дамира Юсупова. В августе 2019 года у самолёта, следующего по маршруту Москва—Симферополь с 226 пассажирами и семерыми членами экипажа на борту, вскоре после вылета из-за столкновения со стаей чаек были повреждены оба двигателя. Юсупову удалось посадить лайнер на кукурузное поле и избежать человеческих жертв.

В названии ленты — фрагмент фразы старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, произнесённой во время эвакуации пассажиров: «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Сценарий к фильму написал Алексей Гравицкий, который ранее работал с постановщиком над проектами «Землетрясение», «Непрощённый», «Гудбай, Америка» и другими. К работе над картиной приступили весной 2022-го, съёмки начались летом и продлились до февраля 2023-го. За это время фильм неоднократно переделывался.

«Мы, правда, очень скрупулёзно отнеслись к этой работе. Более того, мы несколько раз её переделывали, после того как показывали различным фокус-группам. И в итоге добились того, что фильм получил высокую оценку. Поэтому сейчас могу сказать, что мы очень довольны результатом», — цитирует режиссёра «Областная газета».

Главную роль в ленте исполнил Егор Бероев. На этапе выбора актёра постановщик получал немало пожеланий обратить внимание именно на него. Кроме того, Дамир Юсупов в одной из передач и сам предположил, что Бероев мог бы его сыграть.

«С Егором мы очень подружились, до сих пор поддерживаем отношения. Я считаю, что он со своей задачей полностью справился — в фильме он действительно на меня очень похож», — отметил пилот.

«Сергий против нечисти: Шабаш»

В полнометражной ленте — сиквеле мини-сериала 2022 года — Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко продолжат борьбу с нечистью. На торжественный шабаш приглашены упыри, домовые, Змей Горыныч, Вий, Водяной и прочая фольклорная нечисть. Отец Сергий и следователь Катя попытаются отправить всё сборище в ад, а поможет им героиня Ирины Розановой. Попутно герои будут налаживать отношения друг с другом.

Новых персонажей сыграют Игорь Жижикин, Нино Нинидзе, Олег Васильков и другие. Над лентой работала прежняя команда — постановщик Кирилл Кузин, сценаристы Евгений Русак и Кирилл Ситников.

Первый проект франшизы был отмечен наградой «За мастерское смешение жанров» на фестивале сериалов «Пилот». По словам Маякина, «Сергий против нечисти» — это классный фантастический комикс с элементами чёрного юмора».

«Медея»

Новая отечественная экспериментальная работа в жанре ужасов представляет собой современную трактовку истории древнегреческой богини и супруги Ясона —Медеи. Сюжет ленты вращается вокруг женщины по имени Лиза, выросшей в детском доме. Она воспитывает двух сыновей и пытается наладить жизнь после развода. Пережив последствия разрыва с супругом и вернувшись в привычную колею, Лиза вдруг получает звонок, который меняет всю её жизнь. По телефону женщина, которая называет себя её тётей, говорит, что на семье лежит проклятие, передающееся по материнской линии, — все дети в роду обречены на смерть. Единственный способ спасти детей от гибели — сбежать от них.

Центральные роли в картине исполнили Ольга Симонова, Кирилл Колпачков, Никита Колпачков, а также Паулина Андреева и Кирилл Полухин.

По словам продюсера Полины Задорожной, фильм — не классическая трагическая история героини античного мифа. Авторы вдохновлялись такими лентами, как «Мама» Андреса Мускетти, «Реинкарнация» Ари Астера и «Другие» Алехандро Аменабара.

«Наша картина — это Медея-перевёртыш. Она про внутренние страхи. Сценарий написан Василием Сигаревым, и это уже говорит о том, что зрителей ждёт что-то очень жуткое и характерное для творчества автора», — рассказала Задорожная в интервью порталу RussoRosso.

«Солнце моё» (Aftersun)

В полнометражном дебюте Шарлотты Уэллс, снятом по её собственному сценарию, поднимается тема детско-родительских отношений. История раскрывается со стороны подросшей дочери, которая предаётся воспоминаниям о проведённом с отцом времени. По словам постановщицы, хотя картина и является художественным вымыслом, при написании сценария она опиралась на свой опыт взросления.

«Изначальная концепция была более прямолинейная. Я задумывала фильм о молодом отце и его дочери на каникулах; отце, которого могли по ошибке принять за её брата и с кем они во многом заодно. Зерно этой задумки сохранялось, но я, думаю, стала позволять своим собственным воспоминаниям, собственным отношениям с отцом понемногу просачиваться в структуру картины», — рассказала Уэллс в беседе с порталом MUBI.

В центре сюжета — молодой папа Калум (Пол Мескал) и его 11-летняя дочь Софи (Фрэнки Корио). Пережив развод родителей и оставшись с мамой, девочка всецело наслаждается совместным времяпрепровождением с отцом на турецком курорте. Для юной Софи 30-летний папа идеален, а по возрасту — почти старик. Несмотря на свою смышлёность и проницательность, она не может понять многие связанные с ним вещи. Уже став взрослой, просматривая архив и вспоминая отдых на побережье, она переосмысливает своё отношение к отцу.

Премьера ленты состоялась в Каннах в 2022 году. Картина была тепло встречена как критиками, так и широкой аудиторией: её рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 96% и 81% соответственно.

«Миллионер на три дня» (Three Day Millionaire)

«Миллионер на три дня» — чёрная комедия о четырёх товарищах, сотрудниках рыболовного судна, которые решаются на дерзкое ограбление.

После нескольких недель, проведённых в море, работники траулера получают трёхдневный отпуск, во время которого спускают всё заработанное на развлечения. Вскоре товарищи узнают, что владелец компании намерен продать бизнес, а сотрудников оставить без работы. Коллеги решают отомстить работодателю и опустошить его сейф с небольшим состоянием.

«Северная Англия может быть серой и удручающей, а весь этот фильм с самого начала заряжен своим оптимизмом, с самого начала герои надеются, стремятся к более светлому будущему, меняют обстоятельства своей жизни к лучшему. Некоторые вопросы специально были оставлены без ответа, но концовка у картины хорошая — и сделано это совершенно целенаправленно», — цитирует постановщика портал Белградского кинофестиваля Fest.