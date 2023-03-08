Культурное и ландшафтное многообразие России как источник внутренней силы: о чём фильм «Поехавшая»

В среду, 8 марта, в кинотеатрах страны выходит комедия Антона Маслова «Поехавшая». Её авторы уделили много внимания локациям съёмок и показали богатство природы и культурное многообразие России от Москвы до Байкала. Сюжет вдохновлён реальной историей Анны Смолиной и строится вокруг 30-летней девушки, которая решает изменить свою жизнь. Она отправляется в велосипедное путешествие в Магадан, чтобы после давней ссоры встретиться с мамой.

В Международный женский день на российские экраны вышел фильм Антона Маслова «Поехавшая». Сюжет основан на реальной истории Анны Смолиной, которая 1 мая 2017 года отправилась в велосипедное путешествие по стране и преодолела несколько тысяч километров, чтобы встретиться со своей мамой. Путевые заметки Смолиной позднее вошли в книгу «А чего дома сидеть?»

Главную роль исполнила Ольга Лерман. Также в ленте снялись Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Дмитрий Чеботарёв, Аскар Ильясов, Алина Алексеева и другие.

У экранной Ани есть хорошая работа, близкая подруга, любимая собака Капа и молодой человек (который, правда, предаёт её и быстро становится бывшим). Девушка не удовлетворена жизнью, а на праздновании своего 30-летия и вовсе остаётся в ресторане одна. Зато появляется бывший возлюбленный (Дмитрий Чеботарёв) с цветами и курьер Алик (Аскар Ильясов) с подарком. Аня отказывается от букета и в компании Алика уходит. Впрочем, одиночество продолжает её преследовать.

Девушка решает изменить свою жизнь, отправляет Алика вместо себя к подруге (Алина Алексеева), а сама, взяв велосипед и прицепив на него переноску для Капы, отправляется из Москвы в Нижний Новгород, в котором выросла. По приезде девушка узнаёт, что мамы в городе нет — та уехала в Магадан. Не теряя энтузиазма, она строит маршрут примерно на 10 тыс. км и отправляется в путь.

Аня сообщает о планах в своём блоге и неожиданно получает немало негативных комментариев: никто не верит, что она достигнет цели, а кое-кто и вовсе считает, что девушка преследует корыстные цели и таким образом пытается прославиться. Однако всё это только раззадоривает героиню.

© Кадр из фильма «Поехавшая» (2023)

Первое время Аня перекладывает ответственость на других и кажется инфантильной, но постепенно она раскрывается с другой стороны. В её голове часто звучит упрекающий голос матери, что представляет собой интересное решение диалогов героини с родительницей в исполнении Елены Яковлевой.

Аня подвержена состоянию «чрезмерного мышления»: прошлые обиды её не отпускают. Однако путешествие по стране позволяет ей не только увидеть многообразие природы и людей, но и погрузиться вглубь себя. Чем дальше она крутит педали, тем больше меняются не только пейзажи, но и её внутренний мир. С каждым километром позади остаются города и сёла, люди, с которыми Аня сталкивается, а также тревоги, страхи и желание обвинять всех во всём. Внутренняя девочка в героине становится старше, сильнее и спокойнее с каждой новой остановкой.

В ленте нет очевидных сюжетных дыр или недостаточно проработанных персонажей. Несмотря на то, что в центре истории находится Аня, каждый герой является необходимым и важным звеном, будь то второстепенные персонажи Ильясова и Алексеевой или эпизодические (например, Олеси Железняк и Анастасии Светловой). Особенно запоминается Виктор Хориняк в роли добродушного Валеры, который в нужный момент всегда оказывается рядом с Аней. Хориняк выкладывается в каждой сцене и в то же время не затмевает Лерман. В паре актёры работают не впервые, но в «Поехавшей» их дуэт смотрится по-новому.

Фильм с самого начала приковывает внимание живыми героями, визуальным оформлением, мягким юмором и не отпускает до финальных титров, сопровождающихся музыкой Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль».

Оператору Сергею Комарову — младшему, который не впервые работает с постановщиком, удалось запечатлеть неописуемо красивые просторы России и в каждом кадре передать колорит и самобытность того или иного региона. Эффектные локации вызывают желание отправиться в тур по стране если не на велосипеде, то хотя бы на машине или самолёте.

«Поехавшая» — это кинематографичная ода культурному и ландшафтному многообразию России, раскрытая через личную историю. Фильм увлекает не только сюжетом и картинкой, но и тёплой, доброй атмосферой. В то же время он не скатывается в стереотипную сказку с неубедительным счастливым концом — здесь финал абсолютно логичен и уместен. Всё же история взята из реальной жизни, а правдивость её отображения на экране не вызывает никаких сомнений, несмотря на некоторые сюжетные расхождения с книгой.