Зима недаром злится: тест RT о весне в русской поэзии

Пожалуй, ни одному из времён года не посвящено столько стихотворений, сколько весне. Красота пробуждающейся природы, радость от долгожданного окончания зимы или, напротив, «скука и томленье» — в них можно найти самые разные эмоции и настроения. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы знаете весеннюю тему в русской поэзии.

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