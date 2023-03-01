От импрессионизма до панк-культуры: главные выставки весны

Этой весной в Москве можно будет познакомиться поближе с панк-культурой и наследием одной из главных отечественных групп этого направления на выставке «Панк-Культура. Король и Шут» и посмотреть на уникальные модели авто- и мототехники на «Мотовесне’23». Желающие изучить шедевры русского искусства смогут сделать это в музее-заповеднике «Коломенское». В Новой Третьяковке пройдёт выставка «Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова».

«Панк-Культура. Король и Шут»

Центр современного искусства Винзавод (Москва), 2 марта — 31 мая 2023 года

Масштабная экспозиция, посвящённая одному из самых неординарных направлений культуры XX века, разделена на две половины. В Цехе Белого представлены экспонаты, с помощью которых гости познакомятся с историей панк-движения, его философией и атрибутами — архивные материалы, картины (в том числе английского художника Джейми Рида), редкие снимки и другие артефакты.

Цех Красного целиком посвящён истории культовой российской группы «Король и Шут». Посетители выставки увидят концертную одежду музыкантов, черновики песен, зарисовки и множество других экспонатов, связанных с историей коллектива. Среди кураторов зала — музыкант Андрей Князев с женой.

Кроме того, в экспозицию войдут экспонаты, связанные с сериалом о группе. В проекте снялись Константин Плотников, Дарья Мельникова, Влад Коноплёв и другие. В рамках выставки гости смогут посетить VR-секцию, в которой можно будет посмотреть клип на песню «Мёртвый анархист», снятый в формате 360°.

РИА Новости

© Алексей Куденко

«После импрессионизма»

Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков (Москва), 25 марта — 27 августа 2023 года

Выставка, на которой будут представлены полотна таких признанных мастеров, как Поль Гоген, Пабло Пикассо, Клод Моне, Казимир Малевич, Валентин Серов, подготовлена при участии Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного Русского музея и региональных музеев.

Экспозиция призвана продемонстрировать процесс взаимодействия русского изобразительного искусства с художественными течениями Европы в период становления модернизма и авангарда и проследить путь развития от импрессионизма до абстракции.

«Мотовесна’23»

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» (Москва), 31 марта — 2 апреля 2023 года

Гостей масштабной выставки ждут уникальные экспонаты различной техники — авто-, мото-, вело-, электро- и даже водной. Всего в рамках «Мотовесны» пройдут пять тематических мероприятий. Motorsport Expo включит в себя различные гоночные модели, «ЕДрайв» — электротранспорт, «Велокульт» — всё для любителей велосипедов, «Активный отдых» объединит на своих стендах производителей экипировки, техники, снаряжения и товаров для экстремальных видов отдыха и путешествий.

Кроме того, в рамках выставки пройдёт XVI Moscow Custom & Tuning Show, на котором зрителям будут представлены разнообразные уникальные мотоциклы: собранные по индивидуальным проектам, модифицированные ретро-модели, улучшенные и тюнингованные версии, экземпляры, вдохновлённые эпохой гоночных мотоциклов 1950-1970 гг и другие экспонаты.

«Арт Москва»

Выставочный центр Гостиный Двор (Москва), 19 — 23 апреля 2023 года

Юбилейная 20-я выставка-ярмарка «Арт Москва» соберёт в Гостином дворе экспонаты более 150 российских галерей. Коллекционеры, арт-деятели, дизайнеры, ювелиры и художники представят избранные экспонаты классического, антикварного, концептуального и ювелирного направлений.

Помимо основных и ставших уже привычными разделов выставки, в этом году появится новый — «Галерея дизайна», в рамках которой свои произведения и проекты представят ведущие российские авторы и декораторы, создающие интерьеры и их элементы.

Кроме того, в рамках образовательной программы состоятся выступления экспертов, связанные с продвижением искусства, новыми моделями профильного бизнеса и укреплением российского рынка на мировой арене.

«Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова»

Новая Третьяковка (Москва), 17 мая — 15 октября 2023

На первом за 20 лет показе новых поступлений графики Государственной Третьяковской галереи покажут шедевры классиков, вошедшие в коллекцию музея. Выставка отразит тенденции развития изобразительного искусства с 1910-го по 2020 год.

В экспозицию войдут работы таких лидеров русского авангарда, как Александр Родченко и Казимир Малевич. Большое внимание будет уделено работам художников 1930-х: Владимира Гринберга, Татьяны Мавриной, Николая Лапшина.

Современное искусство будет представлено произведениями Александра Ливанова, Галины Ваншенкиной, Германа Черёмушкина и других. Полный каталог включит в себя порядка 300 работ более 70 художников.

«Коломенское. Шедевры коллекции»

Музей-заповедник «Коломенское» (Москва), 18 мая — 1 октября 2023

Музею-заповеднику «Коломенское» в 2023 году исполнилось 100 лет. Главным юбилейным мероприятием станет выставка «Шедевры коллекции». В экспозицию в Сытном дворе войдут лучшие экспонаты, собирать которые начинал ещё первый директор музея — Пётр Барановский.

Гостей выставки также ждут уникальные экспонаты, принадлежавшие русским царям, чьей резиденцией было Коломенское — коллекция художественного стекла, множество предметов из серебра и прочее. Кроме того, посетители смогут познакомиться с историей спасения образцов церковного искусства в 1920—1930 гг. В числе экспонатов — иконы, архивные документы и многое другое.

Документальная хроника позволит узнать больше фактов об истории коллекции и работе реставраторов и хранителей.