Проблемы подростков, эпидемия бешенства и таинственные расследования: о чём кинопремьеры недели

В четверг в российском прокате покажут фильм Флориана Зеллера «Сын» с Хью Джекманом о непростых отношениях с сыном-подростком и криминальный детектив «Марлоу» с Лиамом Нисоном об опытном следователе. Из отечественных лент в кинотеатрах выйдут триллер Дмитрия Дьяченко «Бешенство» с Алексеем Серебряковым, семейная комедия «Папы против мам» и криминальная драма «Чекаго».

«Сын» (The Son)

На первый взгляд в жизни Питера всё прекрасно: успешная карьера, молодая супруга Бет, новорождённый сын. Но однажды на пороге его дома появляется бывшая жена с жалобами на их сына-подростка Николаса. Юноша совсем отбился от рук — прогуливает школу, всё время отмалчивается, замкнулся в себе. Питер обещает помочь и перевозит сына к себе.

Сюжет картины Флориана Зеллера основан на его одноимённой пьесе.

«Порой труднее всего даётся простота, необходимая для подачи истории с точки зрения Питера. Те, кто окружает страдающего человека, не знают, как с этим быть. Он (Питер. — RT) любящий отец, который очень старается помочь своему сыну. Он хочет открыть дверь, но у него нет ключей. Я хотел, чтобы зрители ощутили именно это чувство и эту горечь бессилия», — рассказал режиссёр в интервью AwardsWatch.

Центральные роли в ленте исполнили Хью Джекман, Лора Дерн, Зен МакГрат, а также Энтони Хопкинс и Ванесса Кирби. Мировая премьера состоялась на Международном фестивале в Венеции в сентябре 2022 года.

«Бешенство»

В основу сюжета триллера Дмитрия Дьяченко («Чебурашка», «О чём говорят мужчины») легла реальная история, которая случилась в 2019 году в Амурской области. Съёмки проходили на Алтае и Камчатке.

Игорь (Алексей Серебряков) привозит сына Вову (Всеволод Володин), страдающего от наркотической зависимости, в охотничий домик в лесу. В это же время тайгу охватывает эпидемия бешенства: заражённые звери нападают на людей, те погибают даже от небольших укусов. Игорю придётся постараться, чтобы не стать добычей волков и выжить.

В ленте также снялись Евгений Ткачук, Анна Уколова, Георгий Дронов, Александр Устюгов и другие.

«Я играю участкового, который приезжает на вызов для фиксации очередного случая гибели человека в результате нападения бешеного волка. И невольно он становится одним из главных участников противостояния людей и диких хищников», — рассказал Ткачук в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Дронова, в фильме «много параллелей» между человеком, страдающим от зависимости, и бешеным зверем.

«Марлоу» (Marlowe)

Нил Джордан, оскароносный сценарист, постановщик таких проектов, как «Интервью с вампиром», «Жестокая игра» и «Конец романа», выпускает ленту о бесстрашном и упёртом частном детективе Филипе Марлоу. Сюжет основан на книге Джона Бэнвилла The Black-Eyed Blonde («Черноглазая блондинка»).

Главную роль исполнил Лиам Нисон, ранее неоднократно работавший с постановщиком. Также в фильме снялись Дайан Крюгер, Алан Камминг, Джессика Лэнг, Колм Мини, Франсуа Арно и другие.

По сюжету Марлоу зарабатывает на жизнь тем, что ведёт расследования самых таинственных дел с исчезновениями и убийствами. Однажды он получает заказ от дамы разыскать её возлюбленного. Позднее выясняется, что на мужчину охотятся и другие люди. Чем дальше детектив распутывает это дело, тем больше загадок ему приходится решать.

«Папы против мам»

Максим Малинин, актёр, исполнительный продюсер («Вий 3D») и второй постановщик «Ночного дозора», дебютирует в качестве режиссёра с семейной комедией о войне отцов и матерей.

В центре сюжета — две семейные пары, живущие на одной лестничной площадке. В результате накопившегося раздражения, бытовой усталости и неравномерного распределения обязанностей супруги ссорятся и разделяются на две команды — мам и пап. В центре конфликта оказываются дети, которые пытаются примирить стороны. Они вызывают на подмогу дедушку — генерала танковых войск.

По словам Малинина, его фильм — «добрая история о семейных ценностях», «кино о детях и о том, как важно о них не забывать».

Режиссёр отметил, что в работе над проектом сложнее всего было найти молодых актёров.

«Комедия сама по себе — трудный жанр. Плюс ещё и с участием детей. Не самая простая задача для режиссёра. Особенно сложно было выбрать юных актёров. Несколько месяцев проводили кастинги, искали ребят, максимально точно попадающих в задуманные образы, ведь на детей в картине возложена серьёзная драматическая нагрузка», — цитирует постановщика газета «Заречье сегодня».

«Чекаго»

Дебютирующий в полном метре режиссёр Николай Рыбников снял фильм о Сибири и её жителях. События разворачиваются в вымышленном городе Чегаринск, который представляет собой собирательный образ промышленных сибирских городов. А вот проблема, отражённая в картине, отнюдь не выдуманная.

«Это криминальная драма о жизни молодёжи в сибирской глубинке на одну из самых злободневных проблем общества — вовлечение молодёжи в наркопреступность. Мы писали эту историю больше двух лет с двумя соавторами — Анной Гуриной и Павлом Полуйчиком. Долго собирали зарисовки о молодых людях, которых каким-то образом касалась наша тема, и в итоге получилась устойчивая жанровая форма», — сказал Рыбников в беседе с газетой «СК-Новости».

Действие ленты берёт начало в небольшом северном городке Чегаринске, ставшем своего рода шёлковым путём для наркотических веществ, поступающих из Средней Азии в Сибирь. Главный герой Никита решает уехать из Чегаринска в Москву, чтобы стать музыкантом. Его лучший друг предлагает ему перевезти с собой сумку с запрещёнными веществами. Так начинается криминальная страница в жизни Никиты. Впоследствии это оказывает влияние на жизнь не только самого героя, но и его близких, которые становятся мишенью криминальных авторитетов.