Самым маленьким: тест RT о стихотворениях для детей

Агния Барто, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Сергей Михалков и другие классики детской литературы — авторы стихотворных произведений, на которых выросло и училось читать не одно поколение. На аудиторию подрастающего поколения работали не только эти литераторы, но и те, кто традиционно считаются «взрослыми» поэтами. Вспомните с тестом RT любимые стихотворения детства.

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