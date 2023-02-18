Узнать больше

Самым маленьким: тест RT о стихотворениях для детей

Короткая ссылка
RT
Агния Барто, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Сергей Михалков и другие классики детской литературы — авторы стихотворных произведений, на которых выросло и училось читать не одно поколение. На аудиторию подрастающего поколения работали не только эти литераторы, но и те, кто традиционно считаются «взрослыми» поэтами. Вспомните с тестом RT любимые стихотворения детства.
Самым маленьким: тест RT о стихотворениях для детей
  • Gettyimages.ru
  • © da-kuk

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить