Когда любви недостаточно: в прокат выходит картина Флориана Зеллера «Сын»

В четверг, 23 февраля, в российский прокат выходит лента Флориана Зеллера «Сын». Сюжет вращается вокруг успешного юриста и его сына-подростка, чьё нестабильное состояние вызывает опасения у окружающих. Фильм основан на одноимённой пьесе Зеллера из трилогии «Мать», «Отец» и «Сын». Центральные роли в картине исполнили Хью Джекман, Зен Макграт, Лора Дерн и другие.

В четверг, 23 февраля, в российских кинотеатрах начинается показ фильма драматурга и режиссёра Флориана Зеллера «Сын». В основу сюжета легла одноимённая пьеса постановщика из трилогии, куда также входят работы «Мать» и «Отец». Центральные роли исполнили Хью Джекман и Зен Макграт. Также в ленте снялись Лора Дерн, Ванесса Кирби, Энтони Хопкинс и другие.

При просмотре картины сначала создаётся впечатление, что все проблемы завязаны на 17-летнем Николасе, который никак не найдёт себе места в мире. Однако по мере развития сюжета становится ясно, что в центре внимания не только сын, но и его отец — преуспевающий юрист Питер. Он сам чувствует себя глубоко травмированным из-за непростых отношений с отцом. Однако Питер пытается быть лучшим родителем, чем его собственный был для него.

Питер и мать Николаса Кейт развелись пару лет назад из-за появления в жизни мужчины новой возлюбленной. Это событие не просто расшатало мир подростка, оно серьёзно повлияло на его психическое здоровье.

С первой минуты, когда речь заходит о Николасе, легко догадаться, что мальчик страдает тревожным расстройством. Это подтверждают его слова, поведение, реакция, а позднее — и врачебное заключение. Однако если сначала Николас вызывает сочувствие, то вскоре зрительское участие практически сходит на нет: подростка показывают только глазами родителей и врачей, однако сам по себе он раскрывается слабо.

© Кадр из фильма «Сын»

Внутренний мир Николаса остаётся тайной как для его близких, так и для зрителей. В то же время отчётливо видно, в каком капкане он оказался: все вроде бы пытаются помочь ему, но постепенно эти попытки начинают напоминать фарс. Герои не знают, как себя вести, и не могут принять очевидные для других факты. Такой режиссёрский ход лишний раз доказывает, что родственники порой бывают глухи и слепы к нуждам близких.

Удивляет, как в редкие минуты откровения подросток описывает свои чувства и прямым текстом говорит, что он испытывает душевную боль, которую не в силах унять. Притом он всё равно будто остаётся неуслышанным: ни мать, ни отец не понимают, почему, после того как «он вроде улыбался», подросток снова пытается нанести себе увечья. Чем ближе Николас пытается к ним быть, тем больше они от него отдаляются — и наоборот.

В какой-то момент драма Зеллера практически трансформируется в триллер, постоянно держащий в напряжении. Особенно тревожное чувство усиливается после того, как Николас упоминает спрятанное в ванной ружьё. Однако под конец лента превращается в душераздирающую мелодраму.

Говоря о создании атмосферы, стоит отметить и работу композитора Ханса Циммера. Его музыка в нужный момент успешно направляет эмоции зрителей, помогая постановщику добиться того или иного эффекта.

Подтверждая, что у мальчика депрессия и тревожное расстройство, врач говорит его родителям, что в данном случае «любви недостаточно». Эту фразу можно отнести к отношениям героев не только к сыну, но и друг к другу. Для матери, которая, очевидно, ещё не приняла расставание с мужем, на первом месте её собственные переживания, а не чувства сына.

© Кадр из фильма «Сын»

При каждом разговоре о Николасе бывшие супруги возвращаются к воспоминаниям о прошлом: Кейт рассказывает, насколько они были счастливы, а Питер — как хорошо было с мальчиком. Кажется, пока сын был маленьким, отцу было легко с ним общаться, но взросление Николаса даётся Питеру непросто.

Поначалу Питер вызывает сочувствие из-за своих стараний: он отказывается от поездки со второй женой, а позднее и от важного для себя шага. Герой надеется, что непривычная обстановка, новая школа и работа с психологом помогут сыну. Но постепенно он осознаёт, что становится именно таким отцом, каким быть не хотел, а что сделать, чтобы этого избежать, — не понимает.

Зеллер постепенно подводит зрителей к выводу: не излечившийся от детской душевной травмы человек, сам став отцом, не может помочь такому же мальчику. Эмоционально взрослый рассуждает рационально, а Питер и Кейт неспособны вынести страданий Николаса. В итоге они принимают наиболее простое решение и сами себя обманывают.

Впервые «Сын» был показан в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Критики восприняли его неоднозначно. Портал Rotten Tomatoes окрестил ленту «отталкивающе агрессивной мелодрамой».

Интересно, что картину Зеллера «Отец» приняли более благосклонно. Ей присудили премии «Сезар» как лучшему фильму на иностранном языке и «Оскар» за адаптированный сценарий, а исполнитель главной роли Энтони Хопкинс удостоился награды за лучшую мужскую роль. На портале Rotten Tomatoes «рейтинг свежести» ленты составляет 98%.