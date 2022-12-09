«Тоже» или «то же»: тест RT о правописании союзов

Союзы в русском языке могут быть не только простые и односложные, но и производные и составные. Кроме того, они могут состоять из нескольких слов: «вследствие того что», «несмотря на то что». Чтобы не было проблем с написанием, нужно уметь отличать эту часть речи от созвучных сочетаний — наречий и местоимений с предлогами и частицами, а также вводных слов и междометий. Проверьте с тестом RT, легко ли вам даётся правописание союзов.

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