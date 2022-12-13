Таинственное убийство, клуб короля вечеринок и попытки обмануть память: о чём кинопремьеры этой недели

В четверг, 15 декабря, в кинотеатрах выходит вторая часть российской комедийной ленты Владимира Котта «Непослушник». Главный герой Дима на этот раз проявит всю свою изобретательность, чтобы вернуть память священнику. Также на больших экранах покажут франко-бельгийский детектив «Таинственное убийство», основанный на романе французской писательницы Полин Гуэна, японский хоррор «Проклятье: Разгадка», в котором аспирантка с высоким IQ попытается узнать тайну проклятого видео с девочкой из колодца, и фильм «Zillion. Клуб твоих грёз» об айтишнике, открывшем свою клубную империю.

«Непослушник 2»

В продолжении комедии Владимира Котта «Непослушник» Диму ждут новые приключения. Действие снова разворачивается в монастыре. Криминальный авторитет (Гоша Куценко) намерен покаяться в своих грехах, и непременно на исповеди у отца Анатолия (Юрий Кузнецов).

Но в тот же вечер со священником происходит несчастный случай, после которого он теряет память. Отец Анатолий не помнит, кто он и чем занимается. Тем не менее грешник требует исповеди, ведь он уже пожертвовал солидную сумму. Под натиском криминального авторитета исправить ситуацию решает Дима. По совету врачей герой с помощью декораций, спецэффектов, профессиональных актёров и друзей попытается вернуть память Анатолию, восстановив яркие моменты жизни пострадавшего, начиная с его детства.

Главную роль в юмористической картине исполняет Виктор Хориняк. По словам артиста, его герой в продолжении станет более ответственным.

«Дима во второй части больше начинает задумываться о своих поступках, о своём следующем шаге и к каким последствиям этот шаг приведёт», — цитирует Виктора Хориняка сайт Smotrim.ru.

В фильме также снялись Таисия Вилкова, Татьяна Орлова, Сергей Селин и другие.

«Таинственное убийство» (La nuit du 12)

Сюжет франко-бельгийского детектива режиссёра Доминика Молля («Туннель») сфокусирован на убийстве 21-летней девушки: Клару сожгли заживо в ночь на 12 октября 2016 года. Раскрыть дело предстоит следователю Йохану. Это преступление не даёт ему покоя, и с каждым новым подозреваемым мужчина всё больше сомневается в успешном исходе расследования.

Знакомые Клары описывают её как милую девушку, на пути которой встречались «плохие парни». Йохан допрашивает подругу погибшей, бывших партнёров и с каждым новым подозреваемым всё больше отдаляется от ответа на вопрос: что же произошло в ночь на 12 октября?

Фильм основан на романе 18.3. Une année à la PJ французской писательницы Полин Гуэна. В 2015—2016 годах автор внимательно следила за работой агентов судебной полиции Версаля, повсюду следуя за ними. На основе своих наблюдений Гуэна написала книгу.

«Проклятье: Разгадка» (Sadako DX)

Японский режиссёр Хисаси Кимура снял новую картину о темноволосой девочке-призраке Садако, которая впервые вылезла из колодца в хорроре «Звонок» (1998). Фильм был основан на романах Кодзи Судзуки «Звонок» и «Спираль».

В японскую франшизу о Садако Ямамуре также входят картины «Спираль» (1998), «Звонок 2» (1999), «Звонок 0: Рождение» (2000), «Проклятье 3D» (2012), «Проклятье 3D 2» (2013), «Проклятье. Противостояние» (2016) и «Звонок. Последняя глава» (2019).

В новой хоррор-ленте Японию вновь охватил ужас. Люди, посмотревшие проклятое видео с Садако, в течение суток умирают. Чтобы разгадать тайну злосчастного ролика, аспирантка Аяка с феноменально высоким IQ (200) начинает расследовать загадочные смерти. Она верит, что этому есть научное объяснение. Однако времени на его поиски у девушки немного, так как её младшая сестра тоже посмотрела злополучное видео.

«Zillion. Клуб твоих грёз» (Zillion)

В основу картины легла реальная история. Действие разворачивается в 1999-м в бельгийском городе Антверпен. Айтишник по имени Франк Ферстратен (Йонас Вермелен) очень любил тусовки в клубах, но из-за невзрачной внешности никогда не мог пройти фейс-контроль. Ненависть из-за этой несправедливости стала его главным мотиватором в жизни: он решил, что всем назло построит свой клуб.

Спустя несколько лет Франк стал королём вечеринок с собственной клубной империей под названием Zillion, которая быстро стала популярной среди любителей тусовок со всех уголков планеты. Успех вскружил голову бывшему айтишнику: красивые женщины, вечеринки, лёгкие деньги и слава заставляют его свернуть на тропу беспредела. Он отмывает деньги, теряет себя, рушит судьбы близких ему людей. Его империя рушится так же быстро, как и воздвигалась.

Режиссёром картины выступил Робин Пронт («Арденны», «Договор молчания»). Ещё до работы в кино он был одержим этой историей взлёта и падения и хотел рассказать о ней.

«Именно эту историю мне всегда хотелось рассказать. Я был ею одержим ещё до того, как понял, что хочу стать режиссёром. Я рос совсем неподалёку от места, где находился (клуб. — RT) Zillion, и, когда мне было 13—14 лет, он мелькал на первых полосах всех газет, — признался кинематографист в интервью порталу Cineuropа. — Франк Ферстратен — невероятный персонаж: компьютерный ботан, который на деле людей не любит, но упорно стремится окружить себя толпой; неприметный гик в мире, где доминируют альфа-самцы с зашкаливающим уровнем тестостерона. Но по иронии судьбы рядом с ним всегда самая красивая женщина в Бельгии».

Пронт отметил, что клуб Zillion был открыт всего пять лет: он взлетел, как ракета, но взорвался в середине полёта. По его мнению, именно это и делает историю захватывающей.