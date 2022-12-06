Нестоличный мир: географический тест RT о городах и странах

У многих людей не возникнет сложностей с тем, чтобы вспомнить мировые столицы. Во всяком случае, наиболее крупные и известные. А что насчёт регионов? Где находится город Борисов или Усть-Каменогорск? Дубровник или Александрия? Проверьте с тестом RT, сможете ли вы угадать, в какой стране находится тот или иной город.

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