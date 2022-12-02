Игра в классику: тест RT об иностранных экранизациях произведений русской литературы

Многие отечественные кинематографисты в своих работах обращались к русской классике. Сергей Бондарчук, Никита Михалков, Андрей Кончаловский и другие мэтры экранизировали произведения, известные каждому со школьной скамьи. Зарубежные режиссёры тоже не раз снимали кино с русской литературной основой. Не все эти фильмы считаются удачными, однако некоторые из них вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы ориентируетесь в иностранных экранизациях русской классики.

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