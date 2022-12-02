Тайны семьи Алвинг: в Москве вышла обновлённая версия спектакля «Вернувшиеся: Иная реальность»

Обновлённую версию иммерсивного шоу «Вернувшиеся: Иная реальность» о загадочной истории семьи Алвинг можно увидеть в особняке Дашкова, где оно впервые было представлено шесть лет назад. За годы до перерыва из-за пандемии коронавируса «Вернувшихся» посмотрели более 200 тыс. человек в Москве и Санкт-Петербурге. С декабря 2022 года зрители могут увидеть переработанную авторскую версию спектакля, в которой задействованы такие артисты, как Кристина Асмус, Дарья Мороз, Кирилл Нагиев и другие.

Невероятное иммерсивное шоу, поставленное хореографом Мигелем при поддержке Вячеслава Дусмухаметова, возвращается в Москву после более, чем двухлетнего перерыва. Особняк Дашкова откроет свои двери для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу уникального спектакля.

История семьи Алвинг в новой версии шоу «Вернувшиеся: Иная реальность» расширилась, видоизменилась, дополнилась новыми действующими лицами и стала ещё более гротескной, чем оригинальная постановка (и куда более масштабной, нежели пьеса-первоисточник «Привидения», написанная Генриком Ибсеном в конце позапрошлого века). При этом, авторы обновлённого шоу сюжет истории и линии основных героев трогать не стали, расширив лишь «ассортимент» второстепенных персонажей и равномерно распределив их по помещениям особняка.

Беспокоиться, что расширенное представление утомит, не стоит: особенность иммерсивной постановки заключается в том, что зритель не привязан к одному месту, а волен перемещаться по пространству особняка в любом направлении, изучать меняющееся окружение, наблюдать за происходящим в каждой из десятков комнат, коридоров, переходов и лестниц. Особо удачливым даже выпадет шанс повзаимодействовать с артистами: формат шоу подразумевает и это.

На входе в особняк семьи Алвинг зрителей попросят выключить телефоны, вручат карточки с кодовым словом и маски. Слово на карточке определяет очерёдность входа в жилые помещения — попасть в запутанные коридоры можно лишь небольшими группами с разницей примерно в 15 минут.

© Пресс-служба шоу «Вернувшиеся: Иная реальность»

А ещё зрителям строго-настрого запретят разговаривать с кем-либо вокруг, в том числе и с героями постановки, в противном случае фигуры в чёрных масках и плащах, безмолвно наблюдающие за происходящим, выведут нарушителя прочь и вовсе не факт, что просто на улицу (особняк хранит множество тайн, а количество черепов на некоторых полках наводит на определённые мысли…). Но вместе с тем слуги и жильцы могут сами обратить на гостей в белых масках своё внимание и тогда уже они станут, хоть и ненадолго, частью спектакля. Например, хозяин дома может предложить зрителю выпить, а служанка Регина попросит написать записку под диктовку. Хелен Алвинг легко закружит гостя в танце, а некоторые персонажи могут просто напугать, причём, не исключено, что это произойдёт непреднамеренно.

Исследование особняка — это отдельное удовольствие. Жутковатое звуковое сопровождение, дымок, вьющийся по узким коридорам, меняющееся освещение — всё это создаёт загадочную и мистическую атмосферу и усиливает «погружение» в происходящее. Интересно, что различные события разворачиваются одновременно практически во всех помещениях, и дом меняется вместе с населяющими его персонажами. Там, где не было ничего интересного всего пять минут назад, на новом витке изучения может оказаться любопытная или шокирующая деталь. Или персонаж. Или несколько персонажей, взаимодействующих друг с другом и со зрителем, в то время, как кто-то из них буквально пробегает по потолку (здесь нужно сказать отдельное спасибо Мигелю и его коллегам за хореографию — все номера выглядят здорово, но некоторые особенно впечатляют).

Восхищает и работа с запахами. В кладовой можно почувствовать ароматы закаток и маринадов, а в ванной хозяев, примыкающей к их спальне — духов и мыла. В мастерской Освальда Алвинга запах красок окажется доминантой, в то время, как в помещении исповедальни звучат ароматы мирры и ладана. В каждом элементе и детали реквизита чувствуется не просто любовь, а подлинная одержимость создателей их детищем.

«То, что эти ребята сделали здесь, — это фантастика. Такого не бывает. Такого никогда не происходило — мы за месяц собрали спектакль вместе с домом», — рассказал Мигель.

© Пресс-служба шоу «Вернувшиеся: Иная реальность»

Если зритель не знаком с пьесой Ибсена или сюжетом «Вернувшихся», первое время его впечатления от происходящего, скорее всего, будут укладываться в парадигму «ничего не понятно, но очень интересно». Старинный особняк, тёмные коридоры, скрип половиц, поворот, и мимо пробегает кричащая Кристина Асмус, то есть, конечно же, служанка Регина. Зритель идёт за ней, а в одной из комнат на его пути с ума сходит сын хозяйки особняка Освальд, отчаянно борющийся со своим спятившим вторым я. Да и сама хозяйка дома оказывается не без сюрприза, впрочем, как и остальные центральные действующие лица — в «Вернувшихся» вообще нет положительных героев, но нет и откровенно отрицательных. Все они — драматические, полные переживаний, страстей, боли и противоречий. И все — в двух экземплярах.

«Особенность нашего спектакля в том, что главные персонажи — это хозяйка дома Хелена, её сын Освальд, Регина — главная служанка, пастор Мандерс… Их выходит по два человека за шоу», — рассказала Кристина Асмус.

Таким образом подчёркивается двойственная природа каждого героя — с одной стороны та его половина, что видна всем окружающим, с другой — подлинные эмоции, чувства и желания, или безумие, которое, как порой кажется, поглотило всех без исключения жильцов особняка. Он, в свою очередь, тоже часто оказывается не тем, чем кажется на первый взгляд. А уж раскроет ли зритель его секреты, найдёт ли тайные ходы и скрытые от посторонних глаз детали — зависит только от него.

Премьерные показы обновлённого иммерсивного шоу «Вернувшиеся: Иная реальность» стартовали в декабре 2022 года в особняке Дашкова.