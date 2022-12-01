«Мастер боевых искусств и культовый артист»: режиссёр «Жизни Пи» снимет фильм о Брюсе Ли

Режиссёр Энг Ли, известный по работе над фильмами «Разум и чувства», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи», снимет биографическую ленту о жизни Брюса Ли. Постановщик считает своим долгом «рассказать историю этого потрясающего, уникального человека». В картине будут отражены основные моменты жизни Брюса Ли — как он переехал в США, стал мастером боевых искусств и учителем для многих актёров в Голливуде. Главную роль исполнит актёр Мэйсон Ли — сын постановщика.

Тайваньский режиссёр Энг Ли («Горбатая гора», «Жизнь Пи») снимет биографический фильм о киноактёре и мастере боевых искусств Брюсе Ли. Производством картины займётся киностудия 3000 Pictures, принадлежащая компании Sony.

Сценарием фильма занимается Дэн Футтерман («Капоте», «Пациенты»). Главную роль в ленте исполнит сын Энга Ли Мэйсон Ли, снимавшийся в фильмах «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и «Люси». К роли Брюса Ли актёр готовился в течение трёх лет — тренировался в Азии во время карантина.

Режиссёр давно задумывался о том, чтобы снять эту картину. В ней он планирует показать, как Брюс Ли объединил различные стили боевых искусств в джит кун-до и стал учителем многих голливудских актёров, в том числе Стива Маккуина.

«Его не признавали ни полноценным американцем, ни полноценным китайцем. Брюс Ли был мостом между Востоком и Западом, человеком, познакомившим мир с китайским кунг-фу, мастером боевых искусств и культовым артистом, который произвёл революцию как в боевых искусствах, так и в жанре боевика», — цитирует Энга Ли издание Deadline.

По словам постановщика, он чувствует, что должен рассказать всему миру историю о человеке, который благодаря упорному труду сумел воплотить мечты в реальность.

«Я считаю своим долгом рассказать историю этого потрясающего, уникального человека, который хотел найти своё место в мире, обладал невероятной силой при весе 60 кг и благодаря неустанному усердному труду воплотил несбыточные мечты в реальность», — отметил Энг Ли.

Авторы фильма расскажут о трудностях жизни Брюса Ли в США — непринятии азиатского актёра американской аудиторией, нежелании артиста играть второстепенные роли и разочарованиях, с которыми ему пришлось столкнуться.

Курировать проект будут Мариса Паива и Элизабет Габлер из киностудии 3000 Pictures. До этого Энг Ли сотрудничал с ними в процессе работы над лентой «Жизнь Пи».

«Для Энга (фильм о. — RT) Брюсе Ли уже давно является проектом мечты. Это крайне эмоциональная история, повествующая о триумфах и конфликтах одного из самых выдающихся подлинных героев боевиков нашего времени», — говорит Габлер.

Кинематографистка отметила: студия гордится тем, что участвует в производстве картины и помогает съёмочной группе и Энгу Ли. Габлер считает, что фильм будет уникальным.

© Кадр из фильма «Брюс Ли: Рождение Дракона» (2016)

Фильм Энга Ли — не первая биографическая картина о Брюсе Ли. В 1993 году режиссёр Роб Коэн («Дневной свет», «Форсаж») снял ленту «Дракон: История Брюса Ли», главную роль в которой исполнил Джейсон Скотт Ли. В основу фильма легла книга «Брюс Ли: мужчина, которого знала только я», написанная вдовой Брюса Ли Линдой Ли. Чтобы исполнить роль, Джейсон Скотт Ли упорно тренировался и изучал искусство боя джит кун-до под руководством бывшего ученика Брюса Ли Джерри Потита. Лента была номинирована на премию MTV как прорыв года.

В 2010-м Манфред Вон и Рэймонд Ип выпустили свою версию истории жизни актёра под названием «Брюс Ли». В картине охвачены детство звезды, отрочество, влюблённость, съёмки первых фильмов. Зритель на экране видит скромного и доброго мальчика в очках, который достигает глобальных целей.

В свою очередь, кинематографист Джордж Нолфи («Меняющие реальность», «Банкир») в 2016 году представил байопик «Брюс Ли: Рождение Дракона» (в России премьера состоялась в 2017-м). Главную роль в нём исполнил Филип Нг.

Американский актёр гонконгского происхождения, сценарист, режиссёр и мастер боевых искусств Брюс Ли (Ли Чжэньфань) родился 27 ноября 1940 года. Единоборствами он увлёкся в 13 лет, когда познакомился с мастером Ип Маном и начал изучать кунг-фу вин-чун.

В Америку Ли переехал в 1959 году, там он поступил в Вашингтонский университет в Сиэтле. В то же время он подрабатывал преподавателем кунг-фу, а позднее открыл собственную школу боевых искусств. Брюс Ли разработал свой метод ведения боя — джит кун-до, интересный тем, что его можно использовать в различных единоборствах.

Кинокарьера Брюса Ли началась ещё в детстве: в возрасте трёх месяцев он снялся в ленте «Золотой ворот девушки», а к 18 годам у артиста на счету уже было более 15 картин.

Среди популярных фильмов с участием Ли — «Зелёный Шершень», «Марлоу», «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход Дракона», «Башня смерти».

Скончался легендарный артист 20 июля 1973 года. О причине смерти ходили разные слухи, но по официальным документам Брюс Ли умер от отёка мозга. Позднее на голливудской «Аллее славы» была установлена звезда в его честь (1993-й), а в Гонконге появился памятник актёру (2005-й).