«Скотный двор» на яхте: в российских кинотеатрах выходит фильм «Треугольник печали»

В четверг, 1 декабря, в российский прокат выходит драматическая лента «Треугольник печали», удостоенная главного приза Каннского кинофестиваля. Режиссёр Рубен Эстлунд вновь исследует поведение людей, оказавшихся в непростой ситуации. По сюжету группа богатых и влиятельных людей отправляется в круиз на яхте. Судно терпит крушение, а немногие выжившие оказываются на острове. Там привычная им иерархия переворачивается с ног на голову.

В четверг, 1 декабря, в российский прокат выходит драмеди «Треугольник печали», снятое при сотрудничестве кинематографистов из Европы, Турции, Мексики и США. Режиссёром и сценаристом проекта выступил нередкий гость Каннского кинофестиваля швед Рубен Эстлунд. Его фильмография включает фестивальные хиты «Квадрат» и «Форс-мажор», в которых постановщик исследует поведение людей, оказавшихся в необычных стрессовых ситуациях.

Новая работа Эстлунда также была представлена в Канне и удостоилась «Золотой пальмовой ветви». На этот раз в центре сюжета оказывается влюблённая пара моделей, а с первых эпизодов картины с экрана звучат размышления о разного рода неравенстве.

Сначала авторы «Треугольника печали» дают зрителям возможность окунуться в закулисье модельного бизнеса, где мужчины при аналогичной конкуренции и строгости отбора зарабатывают в три раза меньше женщин, но иногда получают некоторые преимущества благодаря связям с влиятельными представителями индустрии (к слову, жена постановщика — fashion-фотограф, так что эта сторона жизни показана в фильме хотя бы отчасти достоверно). Далее сюжет фокусируется на отношениях двух молодых влюблённых, трудящихся в этом бизнесе. При этом если девушка, Яя, наслаждается успехами в карьере, то её парень Карл переживает кризис.

Предметом их серьёзного конфликта становится бытовой и совершенно банальный вопрос: кто оплатит счёт в ресторане. Яя этого делать не намерена — она руководствуется своими представлениями о собственной гендерной роли и считает, что платить должен мужчина. Карл же, живя в обществе, где со всех сторон кричат о равенстве, считает, что было бы справедливо девушке, тем более очень обеспеченной, хоть иногда тратиться на ужин.

В итоге ссора доходит до абсурда, но размышления на тему положения гендеров в современном обществе на ней и заканчиваются. Этот конфликт лишь задаёт общий настрой картины, а после уступает место более глобальным вопросам. Все они тоже так или иначе крутятся вокруг разных видов неравенства, а точнее, тех граней, благодаря которым среди всех «равных» членов общества находятся те, что «равны более, чем другие».

© Кадр из фильма «Треугольник печали»

Карл и Яя остаются центральными действующими лицами истории, но к ним присоединяются и другие не менее характерные и интересные персонажи. По сюжету в круизе на шикарной яхте встречаются несколько богатых и влиятельных пассажиров. Среди них торгующий удобрениями русский бизнесмен с женой, гениальный IT-специалист, обаятельные пожилые торговцы оружием из Великобритании, уже знакомая зрителям пара моделей и прочие.

Там продолжаются рассуждения о равенстве. Кое-кто из богачей напрямую заявляет, что все люди равны, но тут же ради веселья отдаёт приказ персоналу, у которого есть установка «не говорить «нет». В результате вся работа на судне моментально останавливается. Подобных сцен в картине немало — тот же Карл, активно выступающий за равноправие, одной фразой добивается увольнения сотрудника.

Впрочем, в какой-то момент вся иерархия бесследно исчезает — сначала из-за начавшейся у большинства присутствующих на яхте морской болезни во время шторма, а после из-за кораблекрушения, в результате которого лишь немногие остаются в живых на острове. Там и вовсе всё переворачивается с ног на голову, а «капитаном» становится уборщица, на яхте отвечавшая за туалеты: оказывается, что из всей разномастной компании она одна может разжечь огонь и поймать рыбу. Естественно, она с удовольствием (и вполне справедливо) пользуется своей властью, тогда как остальные, богатые и влиятельные в большом мире люди, пытаются получить хоть какие-то преимущества знакомыми им способами. Кто-то уговаривает «босса», разбрасываясь марксистскими цитатами, что в контексте смотрится крайне смешно, а кто-то пользуется дружескими отношениями или даже романтической связью, мгновенно забыв о прежних обязательствах.

Большинство героев в новых условиях демонстрируют свои худшие стороны, но в таком ключе раскрываются не все, что делает историю более реалистичной и вместе с тем вызывает дополнительные вопросы. Автор картины довольно благосклонно отнёсся к женщинам — их поведение также меняется, но они оказываются более разумными и хитрыми, быстро принимают новые правила игры и далее решают проблемы вполне цивилизованно.

© Кадр из фильма «Треугольник печали»

Разница между тем, как ведут себя люди обычно, и тем, что происходит с ними в экстренной ситуации, очевидна, а подчёркивает её демонстрация того, как наши современники создают в социальных сетях ложное представление о себе и своих жизнях: довольно сложно поверить, что счастливая пара на фотографиях и Карл и Яя на яхте и острове — одни и те же люди. Другие демонстрируют важность внешнего образа чуть менее очевидно, но и не заметить подобные контрасты сложно: например, когда супруг, на людях готовый удовлетворить даже самые дорогие запросы жены, весьма деловито снимает украшения с её тела.

К слову, «треугольник печали» — это термин, означающий морщины между бровями. Выбирая такое название для своего фильма, Рубен Эстлунд делает акцент на ценности внешности вместо внутреннего благополучия в современном мире.

Фильм очаровывает качественной, продуманной постановкой, впечатляющими локациями и отменной актёрской игрой — даже исполнители второстепенных и эпизодических ролей мгновенно обращают на себя внимание и запоминаются надолго.

По итогу немного портит впечатление излишнее разжёвывание затронутых в картине идей. Одни и те же мысли повторяются по несколько раз в разных формах — от вполне сдержанных намёков до совсем грубой демонстрации их сути и даже проговаривания её вслух, а все контрасты, призванные донести ту или иную идею, возводятся в абсолют. С одной стороны, подобные решения позволяют максимально чётко донести всё, что пытался сказать автор, а с другой — хотелось бы, чтобы Эстлунд оставил зрителям хоть немного простора для воображения.

Простор не помешал бы и в самом ярком и в то же время ужасающем эпизоде фильма — когда за бортом яхты бушует шторм, а внутри всем становится совсем плохо. Эти сцены вызывают восхищение очень точной постановкой и самоотверженной игрой актёров — особенно неподражаема Сунньи Меллес, практически в камеру извергающая из себя разные жидкости. Но всё это смотрится настолько реалистично и продолжается так долго, что у впечатлительных зрителей может вызвать приступ тошноты или желание просто выйти из зала. Сцена наводит на мысли о сплэттерах (фильмах ужасов, которым свойственен акцент на натуралистичной демонстрации крови и увечий), но в ужастик лента, к счастью, не скатывается, в том числе из-за цитирования героями марксистских цитат на фоне происходящего на экране кошмара. Это позволяет, несмотря ни на что, сохранить серьёзность картины, а также ненадолго вывести тему равенства на уровень политики.

Как бы то ни было, спорные решения «Треугольника печали» нельзя назвать однозначными недостатками картины. Фильм прежде всего представляет собой качественный фестивальный проект, а такие работы обычно снимаются не для самой широкой аудитории. Но данная лента способна привлечь и любителей мейнстрима именно благодаря любопытному сюжету и подходу автора к раскрытию своих идей.