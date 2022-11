«Зловещая машина для убийств»: в Великобритании снимут фильм ужасов про Бемби

Герой романа об оленёнке австрийского писателя Феликса Зальтена покажет свою тёмную сторону в новом хорроре от создателей фильма «Винни Пух: Кровь и мёд». Известно, что слэшер будет называться Bambi: The Reckoning («Бемби: Расплата»). По словам режиссёра картины Скотта Джеффри, лента станет «мрачным пересказом» произведения Зальтена. Сюжет предстоящего хоррора пока неизвестен, однако СМИ предполагают, что конфликт развернётся на фоне убийства охотниками матери Бемби.

Герои детских мультфильмов продолжат перерождаться в кровавых убийц: стало известно, что базирующиеся в Великобритании ITN Studios and Jagged Edge Productions в конце января 2023 года приступят к работе над фильмом ужасов про Бемби — героя популярного мультфильма Disney 1942 года. Лента выйдет на экраны под названием Bambi: The Reckoning («Бемби: Расплата»).

Как сообщает портал Dread Central, подробностей о сюжете предстоящего слэшера об оленёнке пока нет, однако предполагается, что основным ракурсом сюжета станет месть Бемби охотникам за смерть его матери, которая была освещена в оригинальном мультфильме.

По сюжету анимационной ленты, в лесу рождается оленёнок по имени Бемби. Научившись ходить и общаться, он заводит лучших друзей — кролика Тампера и скунса Цветочка. Вместе с ними Бемби растёт, познаёт мир, испытывает радость и душевную боль, с которой сталкивается, когда в лес заявляются охотники и застреливают его маму.

Режиссёром хоррора выступит Скотт Джеффри («Плохая монахиня», «Купидон»). По словам постановщика, картина станет тёмным осмыслением одноимённого романа австрийского писателя Феликса Зальтена, выпущенного в 1923 году.

«Фильм станет невероятно мрачным пересказом всем знакомой и полюбившейся истории 1928 года (год выхода книги в Великобритании. — RT). В духе идеи «Ритуала» от Netflix Бемби будет зловещей машиной для убийств, таящейся в глуши. Приготовьтесь увидеть бешеного Бемби», — заявил постановщик.

Хоррор о Бемби — не единственный предстоящий фильм об оленёнке. В 2020 году стало известно, что студия Disney наряду с ремейками «Короля Льва», «Дамбо» и «Аладдина» решила превратить анимационную классику в полнометражный фильм. Над сценарием картины работают Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница»). По данным The Hollywood Reporter, новая лента будет по графике схожа с «Книгой джунглей» и «Королём Львом» — звери в ней будут выглядеть реалистично благодаря аналогичным спецэффектам. Премьера картины запланирована на 2023 год. Крис и Пол Вайц («Американский пирог»), а также Эндрю Миано спродюсируют проект.

© Кадр из фильма «Винни Пух: Кровь и мёд»/imdb.com

Продюсером фильма ужасов про Бемби выступит Рис Фрейк-Уотерфилд. Ранее Уотерфилд и Скотт Джеффри уже работали вместе над другой устрашающей адаптацией детской истории: Уотерфилд занимал кресло режиссёра в ленте «Винни Пух: Кровь и мёд», тогда как Джеффри вошёл в состав продюсеров картины.

К слову, съёмки хоррора о жестоком медведе уже подошли к концу — сейчас производство ленты находится на стадии постпродакшена. По сюжету фильма, основанного на детской сказке Алана Милна, Винни Пух и его друг Пятачок становятся кровожадными убийцами после предательства Кристофера Робина. Под их гнев попадает группа молодых девушек, отдыхающих в загородном доме.

Международный релиз картины запланирован на февраль 2023 года. Выйдет ли она в России — пока неизвестно.

Кроме Винни Пуха и Бемби, Уотерфилд нацелился также на съёмки картины про Питера Пэна, придуманного шотландским писателем Джеймсом Мэтью Барри. Рабочее название запланированного режиссёром хоррора — Peter Pan: Neverland Nightmare («Питер Пэн: Кошмар в Неверленде»). Основным героем также останется Пэн, а в сюжете раскроются страшные тайны вымышленной страны Неверленд. Детали фильма пока неизвестны, но, как предполагает автор портала Game Rant, главный герой и группа потерянных мальчиков устроят кровавое буйство. Вероятно, что Пэн будет преследовать капитана Крюка или Венди с далеко не мирными целями.

Помимо прочего, зрителей в ближайшем будущем ждёт выход нестандартной интерпретации классического произведения Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Фильм ужасов выйдет под названием The Mean One («Подлый»). Режиссёром выступит Стивен Ламорт, а главную роль исполнит Дэвид Ховард Торнтон («Готэм»). Действие развернётся в канун Рождества. Родители Сидни убиты, её праздник украден кровожадным зелёным существом в костюме Санты. И когда злой ненавистник Рождества начинает терроризировать город, Сидни решает найти его и убить. Международный релиз хоррора планируется 15 декабря 2022 года в сети.