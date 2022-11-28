«Зловещая машина для убийств»: в Великобритании снимут фильм ужасов про Бемби
- © Кадр из мультфильма «Бемби»/kinopoisk.ru
Герои детских мультфильмов продолжат перерождаться в кровавых убийц: стало известно, что базирующиеся в Великобритании ITN Studios and Jagged Edge Productions в конце января 2023 года приступят к работе над фильмом ужасов про Бемби — героя популярного мультфильма Disney 1942 года. Лента выйдет на экраны под названием Bambi: The Reckoning («Бемби: Расплата»).
Как сообщает портал Dread Central, подробностей о сюжете предстоящего слэшера об оленёнке пока нет, однако предполагается, что основным ракурсом сюжета станет месть Бемби охотникам за смерть его матери, которая была освещена в оригинальном мультфильме.
По сюжету анимационной ленты, в лесу рождается оленёнок по имени Бемби. Научившись ходить и общаться, он заводит лучших друзей — кролика Тампера и скунса Цветочка. Вместе с ними Бемби растёт, познаёт мир, испытывает радость и душевную боль, с которой сталкивается, когда в лес заявляются охотники и застреливают его маму.
Режиссёром хоррора выступит Скотт Джеффри («Плохая монахиня», «Купидон»). По словам постановщика, картина станет тёмным осмыслением одноимённого романа австрийского писателя Феликса Зальтена, выпущенного в 1923 году.
«Фильм станет невероятно мрачным пересказом всем знакомой и полюбившейся истории 1928 года (год выхода книги в Великобритании. — RT). В духе идеи «Ритуала» от Netflix Бемби будет зловещей машиной для убийств, таящейся в глуши. Приготовьтесь увидеть бешеного Бемби», — заявил постановщик.
Хоррор о Бемби — не единственный предстоящий фильм об оленёнке. В 2020 году стало известно, что студия Disney наряду с ремейками «Короля Льва», «Дамбо» и «Аладдина» решила превратить анимационную классику в полнометражный фильм. Над сценарием картины работают Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница»). По данным The Hollywood Reporter, новая лента будет по графике схожа с «Книгой джунглей» и «Королём Львом» — звери в ней будут выглядеть реалистично благодаря аналогичным спецэффектам. Премьера картины запланирована на 2023 год. Крис и Пол Вайц («Американский пирог»), а также Эндрю Миано спродюсируют проект.
- © Кадр из фильма «Винни Пух: Кровь и мёд»/imdb.com
Продюсером фильма ужасов про Бемби выступит Рис Фрейк-Уотерфилд. Ранее Уотерфилд и Скотт Джеффри уже работали вместе над другой устрашающей адаптацией детской истории: Уотерфилд занимал кресло режиссёра в ленте «Винни Пух: Кровь и мёд», тогда как Джеффри вошёл в состав продюсеров картины.
К слову, съёмки хоррора о жестоком медведе уже подошли к концу — сейчас производство ленты находится на стадии постпродакшена. По сюжету фильма, основанного на детской сказке Алана Милна, Винни Пух и его друг Пятачок становятся кровожадными убийцами после предательства Кристофера Робина. Под их гнев попадает группа молодых девушек, отдыхающих в загородном доме.
Международный релиз картины запланирован на февраль 2023 года. Выйдет ли она в России — пока неизвестно.
Кроме Винни Пуха и Бемби, Уотерфилд нацелился также на съёмки картины про Питера Пэна, придуманного шотландским писателем Джеймсом Мэтью Барри. Рабочее название запланированного режиссёром хоррора — Peter Pan: Neverland Nightmare («Питер Пэн: Кошмар в Неверленде»). Основным героем также останется Пэн, а в сюжете раскроются страшные тайны вымышленной страны Неверленд. Детали фильма пока неизвестны, но, как предполагает автор портала Game Rant, главный герой и группа потерянных мальчиков устроят кровавое буйство. Вероятно, что Пэн будет преследовать капитана Крюка или Венди с далеко не мирными целями.
Помимо прочего, зрителей в ближайшем будущем ждёт выход нестандартной интерпретации классического произведения Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Фильм ужасов выйдет под названием The Mean One («Подлый»). Режиссёром выступит Стивен Ламорт, а главную роль исполнит Дэвид Ховард Торнтон («Готэм»). Действие развернётся в канун Рождества. Родители Сидни убиты, её праздник украден кровожадным зелёным существом в костюме Санты. И когда злой ненавистник Рождества начинает терроризировать город, Сидни решает найти его и убить. Международный релиз хоррора планируется 15 декабря 2022 года в сети.