Поговорим на(?)чистоту: тест RT о правописании наречий в русском языке

Правописание наречий — одна из самых больших сложностей в русском языке. Мало того что в этой теме множество правил, исключений и примечаний в них почти столько же. Многие наречия никаким нормам не подчиняются, так что их написание нужно просто запомнить. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы справляетесь с написанием этой непростой части речи.

Gettyimages.ru

© Towfiqu Barbhuiya / EyeEm