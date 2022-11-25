Поговорим на(?)чистоту: тест RT о правописании наречий в русском языке
Правописание наречий — одна из самых больших сложностей в русском языке. Мало того что в этой теме множество правил, исключений и примечаний в них почти столько же. Многие наречия никаким нормам не подчиняются, так что их написание нужно просто запомнить. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы справляетесь с написанием этой непростой части речи.
- Gettyimages.ru
- © Towfiqu Barbhuiya / EyeEm
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