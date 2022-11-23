Хозяева мундиаля: тест RT об истории чемпионатов мира по футболу

История чемпионатов мира по футболу началась в 1930 году. Тогда в нём приняли участие всего 13 команд. С тех пор мундиаль превратился в главный праздник для всех любителей футбола, который они стремятся посетить лично или хотя бы не пропустить прямые эфиры со стадионов. А сможете ли вы вспомнить, какие страны принимали у себя чемпионаты мира? Проверьте с тестом RT.

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