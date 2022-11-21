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Портрет профессионала: тест RT о героях картин русских художников

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RT
Не только члены семей художников или царственные особы становились героями и моделями живописных полотен. Ямщики, музыканты, трактирщики, врачи и многие другие (выдающиеся или не очень) представители самых разных профессий сегодня украшают собой стены музеев и частных коллекций. Сможете ли вы определить род занятий людей, изображённых на картинах русских художников? Проверьте себя с тестом RT.
Портрет профессионала: тест RT о героях картин русских художников
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