Портрет профессионала: тест RT о героях картин русских художников

Не только члены семей художников или царственные особы становились героями и моделями живописных полотен. Ямщики, музыканты, трактирщики, врачи и многие другие (выдающиеся или не очень) представители самых разных профессий сегодня украшают собой стены музеев и частных коллекций. Сможете ли вы определить род занятий людей, изображённых на картинах русских художников? Проверьте себя с тестом RT.

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