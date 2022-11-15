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Безынтересный и суперинтересный: тест RT о правописании приставок в русском языке

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RT
Ошибки в правописании приставок в русском языке случаются не только при выборе между «при-» или «пре-». С остальными тоже всё не так просто. Вместе с русскими приставками в языке активно используются приставки иностранного происхождения, и важно уметь отличать одни от других. К примеру, происхождение приставки влияет на написание гласной в корне слова: «безЫнтересный», но «суперИнтересный». Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы ориентируетесь в правилах правописания этой части слова.
Безынтересный и суперинтересный: тест RT о правописании приставок в русском языке
  • Gettyimages.ru
  • © RichLegg

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