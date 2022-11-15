«Замечательная весть»: «Иван Денисович» Панфилова стал лучшим фильмом по мотивам произведения на фестивале в Палермо

Картина Глеба Панфилова «Иван Денисович» удостоилась премии как лучший фильм по мотивам литературного произведения на 44-м международном кинофестивале Efebo d'Oro («Золотой эфеб») в итальянском Палермо. Вышедший в мировой прокат под названием «100 минут» фильм основан на повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Роль сбежавшего из немецкого лагеря советского военнослужащего Ивана Шухова исполнил Филипп Янковский. Его героя, как и в оригинальном произведении, по возвращении на Родину осуждают за шпионаж и отправляют в ГУЛАГ.

Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» удостоился награды 44-го международного кинофестиваля Efebo d’Oro («Золотой эфеб») в Палермо. Картина была представлена в конкурсе лент, снятых по литературным произведениям. В мировом прокате она вышла под названием «100 минут».

«Фильмы — это истории, кино — это нечто другое, это то, как вы рассказываете истории. Панфилов — мастер кино, он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по рассказу Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», несёт в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность», — цитируют жюри кинофестиваля РИА Новости.

Главную роль исполнил Филипп Янковский. Также в картине задействованы Инна Чурикова, Артур Бесчастный, Игорь Савочкин, Денис Карасёв. Леонид Ярмольник выступил в качестве рассказчика.

Режиссёр и актёры не присутствовали на мероприятии в Палермо. По словам продюсера Максима Панфилова, брата режиссёра, организаторы приглашали кинематографистов, однако те не поехали из-за непростого маршрута.

«Добраться сложно. Если бы поехали, возможно, были бы ещё в полёте, поэтому ограничились видеопосланием от режиссёра», — отметил продюсер в беседе с RT. Он добавил, что, хотя на Западе сейчас тенденция отмены русской культуры, вероятно, она «не действует на острове Сицилия, где проходил фестиваль».

Глеб Панфилов в видеообращении выразил свою признательность и отметил, что данная награда — праздник, ставший для него сюрпризом.

«Жаль, что осень. Жаль, что мир усложнился и стал суровее. Но, может быть, поэтому я так остро чувствую эту весть, для меня замечательную», — сказал Глеб Панфилов.

Режиссёр также выразил надежду, что картина вызовет интерес и у российских зрителей. Она была в прокате осенью 2021 года, но тогда не пользовалась большой популярностью.

«Для продюсера награды на фестивалях означают, что фильм взволновал жюри и зрителей, фильм живёт своей отдельной жизнью — он ведь сделан летом 2021 года, был в прокате в России, скромном, но был. Тема не сахар», — также напомнил Максим Панфилов.

Продюсер тоже был удивлён успехами картины в Италии, он подчеркнул, что, хотя первоисточник и знаком многим, лента — это всё-таки другое произведение.

«Действительно, наш фильм сделан по мотивам знаменитой во всём мире повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Но фильм — самостоятельное художественное произведение, сделанное классиком кино Глебом Панфиловым, с превосходной работой Филиппа Янковского в роли Ивана Денисовича — скромного и мужественного человека, героя войны, преодолевшего все испытания, выпавшие на его долю», — говорит кинематографист.

© Кадр из фильма «Иван Денисович»

Сюжет фильма вращается вокруг военнослужащего Ивана Шухова, который попадает в плен к нацистам. Чудом сбежав, Шухов возвращается на Родину, где ему предъявляют обвинения в шпионаже. Его приговаривают к десяти годам каторжных работ и отправляют в один из лагерей ГУЛАГа. Там Шухов отбывает срок наряду с тысячами других заключённых.

Вдохновлённый классическим произведением лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына фильм расширяет кинематографическое пространство историей о советском трудовом лагере.

Зарубежные критики отмечают, что режиссёр наделил героя биографией и окутал его жизнь мистикой, которая способна поддержать человека в самые трудные минуты. Разбавив произведение новыми деталями о жизни Шухова, кинематографист усилил религиозный мотив, имеющий место в самой повести. Исследуя судьбы тысяч советских солдат, сражавшихся с нацистами и оказавшихся военнопленными в немецких лагерях, Панфилов показывает, что именно давало им силы держаться. Лейтмотивом «Ивана Денисовича» становится тема несгибаемого человеческого духа.

Эмануэле Сакки, обозреватель портала MYmovies.it отметил, что цель Панфилова — подчеркнуть, как строгость и дисциплина военной среды стремятся свести на нет личности заключённых: Иван Денисович застревает в извращённом механизме, который втягивает его в самую глубокую депрессию, однако непоколебимая вера в Бога, к которой приходит герой, даёт ему надежду воссоединиться со своей семьёй.

Фабио Фульфаро из Sentieri Selvaggi хвалит режиссёра за авторский стиль. Фильм Панфилова, по его словам, устанавливает чёткую параллель между волей к выживанию и поиском духовности. Отступив от грубого реализма и политической инвективы романа Солженицына, режиссёр работает над страдающим лицом Ивана Денисовича и превращает его в трагическую маску на пути к бесконечному крестному пути. В темноте и холоде ГУЛАГа на краю света Иван заново открывает тот «проблеск человечности, который никогда не поймает ни одна фотография».

Мировая премьера картины прошла на 74-м кинофестивале в Локарно в 2021 году. Филипп Янковский был награждён призом международных независимых кинокритиков. В начале 2022 года Глеб Панфилов получил премию «Золотой орёл» за режиссуру, а Янковский — за мужскую роль.