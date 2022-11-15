«Замечательная весть»: «Иван Денисович» Панфилова стал лучшим фильмом по мотивам произведения на фестивале в Палермо
- © Кадр из фильма «Иван Денисович» (2021)
Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» удостоился награды 44-го международного кинофестиваля Efebo d’Oro («Золотой эфеб») в Палермо. Картина была представлена в конкурсе лент, снятых по литературным произведениям. В мировом прокате она вышла под названием «100 минут».
«Фильмы — это истории, кино — это нечто другое, это то, как вы рассказываете истории. Панфилов — мастер кино, он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по рассказу Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», несёт в себе вечную поэзию, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность», — цитируют жюри кинофестиваля РИА Новости.
Главную роль исполнил Филипп Янковский. Также в картине задействованы Инна Чурикова, Артур Бесчастный, Игорь Савочкин, Денис Карасёв. Леонид Ярмольник выступил в качестве рассказчика.
Режиссёр и актёры не присутствовали на мероприятии в Палермо. По словам продюсера Максима Панфилова, брата режиссёра, организаторы приглашали кинематографистов, однако те не поехали из-за непростого маршрута.
«Добраться сложно. Если бы поехали, возможно, были бы ещё в полёте, поэтому ограничились видеопосланием от режиссёра», — отметил продюсер в беседе с RT. Он добавил, что, хотя на Западе сейчас тенденция отмены русской культуры, вероятно, она «не действует на острове Сицилия, где проходил фестиваль».
Глеб Панфилов в видеообращении выразил свою признательность и отметил, что данная награда — праздник, ставший для него сюрпризом.
«Жаль, что осень. Жаль, что мир усложнился и стал суровее. Но, может быть, поэтому я так остро чувствую эту весть, для меня замечательную», — сказал Глеб Панфилов.
Режиссёр также выразил надежду, что картина вызовет интерес и у российских зрителей. Она была в прокате осенью 2021 года, но тогда не пользовалась большой популярностью.
«Для продюсера награды на фестивалях означают, что фильм взволновал жюри и зрителей, фильм живёт своей отдельной жизнью — он ведь сделан летом 2021 года, был в прокате в России, скромном, но был. Тема не сахар», — также напомнил Максим Панфилов.
Продюсер тоже был удивлён успехами картины в Италии, он подчеркнул, что, хотя первоисточник и знаком многим, лента — это всё-таки другое произведение.
«Действительно, наш фильм сделан по мотивам знаменитой во всём мире повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Но фильм — самостоятельное художественное произведение, сделанное классиком кино Глебом Панфиловым, с превосходной работой Филиппа Янковского в роли Ивана Денисовича — скромного и мужественного человека, героя войны, преодолевшего все испытания, выпавшие на его долю», — говорит кинематографист.
- © Кадр из фильма «Иван Денисович»
Сюжет фильма вращается вокруг военнослужащего Ивана Шухова, который попадает в плен к нацистам. Чудом сбежав, Шухов возвращается на Родину, где ему предъявляют обвинения в шпионаже. Его приговаривают к десяти годам каторжных работ и отправляют в один из лагерей ГУЛАГа. Там Шухов отбывает срок наряду с тысячами других заключённых.
Вдохновлённый классическим произведением лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына фильм расширяет кинематографическое пространство историей о советском трудовом лагере.
Зарубежные критики отмечают, что режиссёр наделил героя биографией и окутал его жизнь мистикой, которая способна поддержать человека в самые трудные минуты. Разбавив произведение новыми деталями о жизни Шухова, кинематографист усилил религиозный мотив, имеющий место в самой повести. Исследуя судьбы тысяч советских солдат, сражавшихся с нацистами и оказавшихся военнопленными в немецких лагерях, Панфилов показывает, что именно давало им силы держаться. Лейтмотивом «Ивана Денисовича» становится тема несгибаемого человеческого духа.
Эмануэле Сакки, обозреватель портала MYmovies.it отметил, что цель Панфилова — подчеркнуть, как строгость и дисциплина военной среды стремятся свести на нет личности заключённых: Иван Денисович застревает в извращённом механизме, который втягивает его в самую глубокую депрессию, однако непоколебимая вера в Бога, к которой приходит герой, даёт ему надежду воссоединиться со своей семьёй.
Фабио Фульфаро из Sentieri Selvaggi хвалит режиссёра за авторский стиль. Фильм Панфилова, по его словам, устанавливает чёткую параллель между волей к выживанию и поиском духовности. Отступив от грубого реализма и политической инвективы романа Солженицына, режиссёр работает над страдающим лицом Ивана Денисовича и превращает его в трагическую маску на пути к бесконечному крестному пути. В темноте и холоде ГУЛАГа на краю света Иван заново открывает тот «проблеск человечности, который никогда не поймает ни одна фотография».
Мировая премьера картины прошла на 74-м кинофестивале в Локарно в 2021 году. Филипп Янковский был награждён призом международных независимых кинокритиков. В начале 2022 года Глеб Панфилов получил премию «Золотой орёл» за режиссуру, а Янковский — за мужскую роль.