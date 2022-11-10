Путешествия в параллельные миры: в сети вышел сериал «Суперпозиция»

В четверг, 10 ноября, в сети вышел научно-фантастический сериал «Суперпозиция». По сюжету учёный-физик в результате многолетних поисков находит ключ к альтернативным вселенным. Какие-то из них появились раньше, другие — позже, у каждой свои климатические условия и политический строй, однако объекты и люди, населяющие одну вселенную, в основном являются частью других. Центральные роли в ленте исполнили Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан и другие.

В четверг, 10 ноября, на онлайн-платформах Wink, IVI, Okko и Premier стартовал показ научно-фантастического сериала «Суперпозиция» с Павлом Табаковым («Молодой человек», «Стая») и Константином Лавроненко («Чёрная кошка», «Инквизитор») в главных ролях. Также в картине снялись Лукерья Ильяшенко («Сергий против нечисти»), Игорь Жижикин («Парень с нашего кладбища»), Дмитрий Богдан («Калашников»), Никита Санаев («Неадекватные люди 2»), Владимир Карпук («Шифр») и другие актёры. Режиссёром выступил Вадим Валиуллин, ранее работавший над сериалом «Зёма». Авторо идеи — Сергей Ефремов, он же написал сценарий в соавторстве с Максимом Борисовым и Дмитрием Скачковым.

Сюжет разворачивается вокруг студента-физика Алексея, у которого внезапно исчезает отец, профессор квантовой механики.

От следователя и его команды герой узнаёт, что отец был не только преподавателем в вузе, но и выдающимся учёным, открывшим мультивселенную, а именно 125 альтернативных миров.

Согласно теории учёного, любое вмешательство извне может повлечь за собой необратимые последствия для каждого из миров, в том числе в виде полного уничтожения. Однако, чтобы разыскать отца, Алексею придётся путешествовать по разным мирам и неизбежно влиять на разные события. Например, он попытается остановить главного злодея, который желает не только присвоить достижения профессора, но и стать единственным хозяином всего мироздания.

Главный герой интересен широтой взглядов и благородством: Алексей — классический ботаник, который провёл за учебниками много лет своей жизни. При этом он дружит с двумя отпетыми мошенниками и бизнесменами. Алексей романтик и однолюб, тогда как его друзья чуть ли не каждый день меняют партнёрш. В какой-то момент они предают главного героя ради новых возможностей, но он, отзывчивый и несколько наивный, их прощает.

В отличие от этой троицы, другие актёры исполняют сразу по несколько ролей. Если в нашей реальности герой Лавроненко — отец главного героя и учёный, в других он предстаёт криминальным авторитетом из 1990-х или местным антагонистом. Игорь Жижикин также играет добрую и злую версии своего персонажа.

Кадр из сериала «Суперпозиция»

© «Ящер пикчерс» и «Вселенная кино»

Сюжет, несмотря на сложную теорию о множественных мирах, прост и понятен. В первых трёх сериях чётко обозначаются мотивы героев и задаётся основная тема, за развитием которой интересно наблюдать.

Кинематографисты не нагружают зрителя сложными научными терминами, а лишь аккуратно и постепенно подготавливают его к погружению в фантастический сюжет. Герои цитируют учебники по квантовой физике, высшей математике и смежным дисциплинам, таким образом представляя краткий ликбез для тех, кто с наукой на «вы». Правда, если у одних это получается очень естественно, в то, что другие в самом деле обладают этими знаниями, порой не верится.

Естественно, в «Суперпозиции», как в любом фантастическом проекте, не обошлось без спецэффектов. И они выполнены довольно качественно: сцены с перестрелками, погонями и перемещениями эффектны, красивы и вполне убедительны.

Постепенно сериал затягивает настолько, что начинает казаться, будто перемещения в параллельные миры встречаются сплошь и рядом. Не исключено, что картина послужит своеобразным стимулом, который вдохновит молодое поколение заняться наукой. Да и вообще, едва ли лента увлечёт поклонников того же более серьёзного «Интерстеллара», но заинтересовать массовую аудиторию наукой может.

Прекрасно продуманы и подобраны локации для каждого мира: например, в том, где запущен процесс аннигиляции, дефицит воды, люди живут в условиях постоянной пыльной бури при температуре воздуха свыше +35 °С, а в другом, наоборот, показано обилие зелени и царит атмосфера полной гармонии с природой.

Правда, все миры представлены несколько утрировано: при просмотре одновременно испытываешь радость и ужас, если представить, что все они реальны.

В целом картина сделана качественно, и не только технически и визуально. Сюжет неплохо продуман, а актёры органичны в своих образах. Особенно стоит отметить Константина Лавроненко, который мастерски перевоплощается из одного персонажа в другого, а порой в одном кадре играет сразу нескольких. Серьёзные ситуации своим специфическим юмором разбавляют персонажи Санаева и Карпука, которые играют эдаких добродушных отморозков. На протяжении всей ленты они либо шутят, либо занимаются противозаконными делами. Немного разбавляет ансамбль Лукерья Ильяшенко, которая пытается время от времени копировать Мишель Родригес в «Форсаже» и смотрится карикатурно.

Сериал при всей серьёзности основной идеи полон забавных и чудных моментов: не укладывается в голове, например, что человек, путешествующий по параллельным мирам, удивляется слову «бэкап» или выражению «резервное копирование».