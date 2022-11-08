Некого просить и ни с кого не спросишь: тест RT о правописании местоимений в русском языке

Когда говорят «местоимение», многим на ум приходят самые простые: я, ты, мы, он, они. Однако, помимо личных местоимений, в русском языке есть возвратные, указательные, определительные, относительные, вопросительные, отрицательные и другие. Сложность в том, что некоторые из них при определённых условиях могут менять свою форму. А употребление местоимений с частицами в разы усложняет выбор правильного написания. Пройдите тест RT и выясните, на «ты» ли вы с местоимениями.

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