Место действия: тест RT о русских и зарубежных пьесах

Дворцы и гостиницы, сады, помещичьи усадьбы, бальные залы, тюрьмы, кладбища, пустыри и ночлежки — вот только немногие из мест, где начинались или продолжались действия классических драматургических произведений. Изобразительные возможности в пьесах невелики: чаще всего представление об интерьере или пейзаже даётся автором в начале актов или сцен. Сможете ли вы угадать по описанию места действия, о каком драматическом произведении идёт речь?

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