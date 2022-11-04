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В своём отечестве: тест RT о народных героях России и мира

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RT
День народного единства отмечается в России в память о событиях 1612 года, когда Москва была освобождена от польских интервентов силами ополчения, во главе которого стояли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Они, в свою очередь, стали настоящими народными героями. Такие личности есть в истории каждой страны, их биографии часто полны легенд и известны всем с детских лет. Хорошо ли вы знакомы с ними? Проверьте себя с тестом RT.
В своём отечестве: тест RT о народных героях России и мира
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