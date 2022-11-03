Волшебный дар или проклятие: в сети состоялась премьера российского мистического сериала «Сны»

В онлайн-кинотеатре Premier 3 ноября начался показ нового сериала «Сны» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк. В мистическом детективном проекте капитан полиции Макаров раскрывает преступления с помощью сверхъестественных способностей своей школьной подруги Жени — девушка засыпает на месте происшествия и видит во сне подробности убийства. В каждом новом эпизоде зритель узнаёт детали произошедшего когда-то трагического случая с героиней и тайны, связанные с её новым даром. В ленте присутствуют элементы хоррора, которые поддерживают общую мистическую атмосферу.

В четверг, 3 ноября, в онлайн-кинотеатре Premier вышли первые серии мистического детектива «Сны», главные роли в котором исполнили Павел Прилучный («Мажор», «Квест») и Лиза Моряк («Готовы на всё»). Режиссёром выступил Давид Дадунашвили, а среди продюсеров — Сарик Андреасян, Софья Митрофанова, Гевонд Андреасян и другие.

По сюжету молодая девушка Женя Журавлёва из-за своей забывчивости и неосторожности лишается любимого человека, попадает в больницу, впадает в кому, но в итоге приобретает сверхъестественный дар — засыпая на месте, где кто-то умер, она может видеть погибшего человека, обстоятельства, при которых это произошло, или зацепки, связанные с убийством. Женя считает приобретённые способности проклятием, так как из-за них она не может спокойно спать. Девушке не удаётся расслабиться даже в собственной квартире, поскольку каждую ночь она видит своего погибшего возлюбленного.

Давний школьный друг Жени, ныне капитан полиции Макаров, считает эти видения полезным и великим даром. Он понимает, что её сверхъестественные сны могут помочь раскрыть запутанные преступления. Макаров знает нечто о Журавлёвой и при помощи шантажа уговаривает её сотрудничать с ним и стать внештатным работником полиции. Выбора у девушки нет, и, несмотря на то что она всякий раз испытывает ужас от своих снов, всё равно идёт на места преступления и ложится спать, чтобы вновь увидеть кошмарный сон. По мере того как Женя и Макаров вместе расследуют преступления, они сближаются, их отношения перерастают в романтические.

Почти каждая серия посвящена новому делу для полиции и Жени. Многие детали об убийцах и их мотивы авторы ленты доносят через сны героини Лизы Моряк. Зрители будто заглядывают в чужие мысли, а уже после слышат выводы героев на экране, в частности Макарова.

Кадр из сериала «Сны»

© Видеосервис Premier

Несмотря на то что проект в первую очередь сосредоточен на расследованиях запутанных убийств, параллельно с криминальными линиями рассказывается о жизни Жени, а также о её взаимоотношениях с Макаровым.

В каждой серии показаны небольшие отрывки произошедшего ранее, побуждающие зрителей фантазировать и выдвигать предположения о том, какие тайны могут скрываться в жизни главной героини, и что привело её в мир сверхъестественных грёз. По ходу развития сюжета приоткрывается и завеса тайны над обстоятельствами, при которых Женя встретилась со школьным приятелем (они совсем не походили на случайное радостное столкновение старых знакомых на улице).

Известно, что сценаристка проекта Анна Кулаева ранее работала помощником судьи, поэтому многие детективные части были написаны ею исходя из реального опыта. А ситуации в ленте представлены действительно интересные и необычные. К примеру, в сюжете фигурирует богатая семья психопатов, которая коллекционировала полароидные снимки своих жертв, молодых девушек, а также связанные с ними вещи (цепочки, кусочки кружева и т. п.). На экране показывают и инсталляцию из отрубленной руки, приклеенной к фортепиано, — подобные детали ужасают, особенно учитывая то, что такое могло быть в действительности, но, безусловно, привлекают внимание зрителя.

Несмотря на все достоинства проекта, сюжет продуман не столь безупречно, как хотелось бы. В расследованиях порой не хватает деталей, необходимых для полного понимания произошедшего, а также для погружения в процесс поиска убийц. Иными словами, местами кажется, что по криминальным историям сценаристы прошлись поверхностно, не вдаваясь в подробности. А порой истории об убийцах и вовсе уходят на задний план.

Лиза Моряк убедительно отыгрывает роль таинственной, запуганной своим же даром девушки. Актриса долго и серьёзно готовилась к роли. Легко поверить и другим артистам — тому же Прилучному, который смотрится очень органично в образе полицейского. Его герой получился внимательным, рассудительным, хитрым (когда нужно) и не лишённым чувства юмора. До просмотра сериала у кого-то могут возникнуть опасения, что актёр снова появится в образе, в котором был в «Мажоре», но быстро становится ясно, что это совсем другой полицейский.

Мистика в сериале дополняет сюжет и будоражит фантазию зрителя, без неё сериал, скорее всего, был бы пресным. Атмосферу поддерживают и хоррор-решения: скримеры, ожившие мертвецы, мрачное музыкальное сопровождение с соответствующими визуальными решениями и прочее.

Тем не менее после просмотра остаются некоторые вопросы к авторам проекта, связанные в том числе со странным поведением героев в определённых ситуациях. Например, маловероятно, что в жизни человек в здравом уме смог бы забыть, что в его квартире на газовой включённой плите стоит турка с кофе, и уйти. Возникает ощущение, будто сценаристы даже не задумались о том, как это могло произойти в жизни.

Несмотря на подобные не совсем достоверные решения в сюжете, сериал увлекает благодаря своей мистико-детективной составляющей, с помощью которой удаётся держать зрителя в напряжённом ожидании следующей серии.