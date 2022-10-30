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Мороженое и мороженное: тест RT на правописание «н» и «нн»

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RT
Правописанию буквы «н», удвоенной и одинарной, посвящено множество правил. Чтобы не ошибиться с расстановкой, нужно обращать внимание на приставку, зависимые слова, суффиксы, часть речи и многое другое. Например, прилагательное «раненый» пишется с одной «н» — «раненый офицер», а в полном причастии с зависимыми словами согласные удваиваются — «раненный в бою офицер». Хорошо ли вы помните правила и исключения из них? Проверьте свои знания орфографии с тестом RT.
Мороженое и мороженное: тест RT на правописание «н» и «нн»
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

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