Мороженое и мороженное: тест RT на правописание «н» и «нн»
Правописанию буквы «н», удвоенной и одинарной, посвящено множество правил. Чтобы не ошибиться с расстановкой, нужно обращать внимание на приставку, зависимые слова, суффиксы, часть речи и многое другое. Например, прилагательное «раненый» пишется с одной «н» — «раненый офицер», а в полном причастии с зависимыми словами согласные удваиваются — «раненный в бою офицер». Хорошо ли вы помните правила и исключения из них? Проверьте свои знания орфографии с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © David Sacks
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