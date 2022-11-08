Драматическая роль Лапенко, волшебные спички и мистическая корова: о чём кинопремьеры недели

В четверг, 10 ноября, в российских кинотеатрах выйдет фильм «По-мужски», в котором актёр Антон Лапенко предстал в драматическом образе. Также зрители смогут увидеть мрачный мистический триллер «Земун» и семейное фэнтези «Волшебники» о приключениях школьника, исполняющего свои желания с помощью магических спичек. Кроме того, в кино выйдет фильм Тарика Салеха «Заговор в Каире», удостоенный двух наград на Каннском кинофестивале.

«Земун»

Главный герой мистического фильма Эдуарда Жолнина Егор (Евгений Ткачук) после внезапной смерти отца возвращается в родную деревню и упрашивает младшего брата быстро продать всё нажитое родителями имущество местному предпринимателю. Но тот не готов распрощаться с семейным наследством.

Чем больше времени Егор проводит в деревне, тем яснее понимает, что там обитает нечто таинственное и очень опасное. Герой начинает видеть Земуна — мистическую корову, которая, по легенде, забирает души пастухов после их кончины.

«Фильм о семье, о земле, о проблемах, которые есть в сельских местностях. Фильм о труде. Это такой, я бы сказал, коллаж из разных персонажей, из их проблем, который мы постарались объединить в единую историю», — цитирует режиссёра и сценариста «Вокруг ТВ».

По словам актёра Евгения Ткачука, несмотря на трагичность повествования, в картине есть «желание пробиться к свету», к истинным ценностям.

Роли в ленте также исполнили Иван Решетняк, Олег Ягодин, Вячеслав Гардер, Екатерина Шумакова и другие артисты. Снимался фильм в Новохопёрском районе Воронежской области, Санкт-Петербурге и на реке Савала.

«По-мужски»

Картина «По-мужски» режиссёра Максима Кулагина и сценариста Дениса Кулагина была удостоена наград на смотре «Горький fest» за лучшую драматургию, режиссуру, изобразительное решение и главную мужскую роль. Кроме того, лента взяла приз на фестивале «Одна шестая» в номинации «Лучший российский игровой дебют».

В центре сюжета — 35-летний Глеб, у которого всё в жизни сложилось как надо. Он хорош собой, умён, имеет свой бизнес, красивую супругу и новый загородный дом. Даже подруга жены заметила, что таких, как Глеб, сейчас мало. Однако в жизни всё может измениться за считаные минуты. Так и случается в истории Глеба: его жизнь идёт под откос после того, как он не нашёл в себе смелости разобраться по-мужски с пьяным дерзким соседом, ударившим его любимую.

Главные роли в картине исполнили Антон Лапенко и Екатерина Щербакова. Лапенко, известный прежде всего своими комедийными образами, отметил, что искал проект, который позволил бы ему раскрыться с новой стороны. Фильм «По-мужски» предоставил ему такую возможность.

«Заговор в Каире» (Walad Min Al Janna)

В широкий прокат выходит фестивальный хит сценариста и режиссёра Тарика Салеха («Мир Дикого Запада», «Наёмник»). Действие политического триллера разворачивается в каирском Университете аль-Азхар — одном из ведущих учебных заведений суннитского ислама. Туда поступает Адам, сын простого рыбака.

В его первый учебный день умирает великий имам, глава учреждения. По правилам необходимо выбрать нового кандидата на эту должность, и в борьбу вступают политические элиты. Они хотят поставить во главе университета своего избранника, чтобы захватить власть и контроль над религиозными институтами страны.

Поиск преемника становится причиной многих интриг, а скромный и воспитанный Адам оказывается втянутым в них, когда становится свидетелем убийства однокурсника.

Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля в 2022 году. По результатам смотра картина Салеха была удостоена двух наград — за лучший сценарий и приза Франсуа Шале.

«Волшебники»

Сюжет нового семейного фильма режиссёра Рената Давлетьярова напоминает историю, рассказанную советским писателем Юрием Томиным в повести «Шёл по городу волшебник». Главный герой картины — 13-летний мальчик Артём, который однажды обнаруживает в своём школьном шкафчике коробок со спичками, способными исполнять любые желания.

Работает это так: Артём говорит, чего хочет, ломает одну спичку — и загаданное тут же исполняется. Мальчик решает не скупиться на волшебство: то слона в городе загадает, то танцевальный флешмоб… Позднее Артём встречает девочку-волшебницу, которая и подкинула спички ему в шкафчик. Вместе подростки летают к звёздам, плавают на глубине без аквалангов — в общем, развлекаются с помощью магии. Однако за всё в жизни приходится платить, особенно за безграничные возможности, и герои узнают это на своём опыте.

Роль Артёма исполнил молодой актёр Яков Трескунов, а волшебницу сыграла Ева Тимуш.