Вечные темы и поиски себя: в России вышла книга Лидии Сандгрен «Собрание сочинений»

На российских книжных прилавках появился дебютный роман шведской писательницы Лидии Сандгрен «Собрание сочинений». Работа над книгой заняла у автора более десяти лет. Название может сбить читателя с толку и запутать, однако уже с первых строк становится ясно, что это психологический роман, а не сборник трудов. В своём произведении Сандгрен касается тем любви и неверности, дружбы и единства, смерти и вечности, одиночества и семьи, реальности и вымысла, порой стирая между ними грани.

В конце октября в России вышла дебютная книга шведской писательницы и практикующего психолога Лидии Сандгрен «Собрание сочинений», выпущенная издательством АСТ. Работа над произведением у неё заняла более десяти лет. В Швеции опубликованная тиражом в 100 тыс. экземпляров книга стала бестселлером, а сама автор у себя на родине удостоилась престижной премии имени Августа Стриндберга.

«Собрание сочинений» — это не подборка трудов Сандгрен, а психологический роман. Хронологически жизнь героев в книге разделена на несколько временных промежутков и охватывает период в 30 лет. В центре сюжета — Мартин Берг, отец двоих детей и владелец небольшого издательства. Испытывая экзистенциальный кризис, Берг лежит в гостиной и размышляет о жизни. Он натыкается на записки, которые в прошлом оставлял себе, и вспоминает о давней мечте — стать писателем.

В то же время, мысли мужчины заняты его быстро повзрослевшими детьми, которые скоро покинут родительское гнездо и начнут самостоятельную жизнь. Кажется, что быстротекущие годы ничего не оставили герою, кроме этих бумаг. Возможно, у Мартина ещё есть шанс исправить всё, однако его мысли направлены не в будущее, а в прошлое. Давая интервью журналисту, Берг вспоминает свою юность — ту пору, когда он встретил лучшего друга Густава Беккера, художника, открывшего для него необъятный мир литературы и искусства, и свою единственную любовь Сесилию, позднее ставшую его женой.

Думая о своём наследии, Берг понимает, что мириады исписанных бумаг и записных книжек с незаконченными рассказами и романами, незавершённая магистерская работа, а главное, его воспоминания о Сесилии и составляют собрание его сочинений.

Параллельно с размышлениями разворачивается интригующая история. Дело в том, что однажды Сесилия таинственно и бесследно исчезла. Мартину, который не смог с этим смириться, пришлось одному растить детей и вставать на ноги, но отсутствие супруги сказалось на всех членах семьи. Сесилия сопровождает Мартина каждый день, мысли о ней не покидают его, даже когда он безуспешно пытается построить отношения с другими женщинами. Его дочь Ракель и рада была бы освободиться от постоянного упоминания о матери, но куда бы она ни ступала, отовсюду на неё смотрят глаза Сесилии — та была музой Густава, который, будучи одним из самых известных художников-портретистов современности, запечатлел её на своих полотнах. Гётеборг готовится к широкомасштабной выставке его работ, а потому объявления с лицом Сесилии расклеены по всему городу.

В какой-то момент в руки Ракель попадает книга, которая, как ей кажется, поможет разгадать тайну исчезновения матери. Дальнейшие события переворачивают жизнь девушки вверх дном.

Будучи практикующим психологом, Сандгрен уделяет особое внимание внутреннему миру своих героев и делает это мастерски, создавая объёмные и глубокие психологические портреты. При этом автор оживляет персонажей, погружая их в увлекательные дебаты о философии, антропологии, архитектуре, истории и, конечно же, литературе.

Образы трёх главных героев — Мартина, Густава и Сесилии — построены на противопоставлении. Например, если Мартин дружелюбен со всеми, то Густав избирателен в выборе приятелей. И так практически во всём. Однако эти различия не отдаляют, а ещё больше притягивают героев.

Судьба сводит троицу вместе. Они дополняют друг друга, но каждый развивается в своём направлении, и однажды что-то идёт не так. Маленький рай, который они построили вокруг себя, рушится.

Автор развёрнуто, но ненавязчиво описывает бэкграунд каждого героя и раскрывает персонажей через литературные образы и метафоры, а также те или иные произведения и писателей, которые им нравятся. Стоит отметить, что, несмотря на несколько своеобразный подход Сандгрен к повествованию, при прочтении не возникает ощущения, будто «Собрание сочинений» — это философский трактат или монография. Напротив, писательнице свойственен богатый, но доступный язык, что делает книгу из почти 700 страниц увлекательным чтивом отменного качества. Разве что обилие некоторых на первый взгляд необязательных деталей порой утомляет, но в конце концов все они складываются в единый пазл.

Свободная композиция, построенная на инверсии и умолчании, позволяет сохранять интригу на протяжении всего романа. Автор выносит в самом начале на первый план одного героя, не говоря о предыстории исчезновения второго, а после, возвращаясь в прошлое, подводит читателя к ключевым событиям.

Медленный темп повествования, а также постоянные ретроспективы порой сбивают и путают, но в то же время позволяют глубже понять героев, проанализировать те или иные их поступки и привычки и даже выбор жизненного пути, а также оценить степень влияния родителей и окружения на их личности. Полные противоречий, персонажи предстают живыми людьми с присущими им достоинствами и недостатками — гений граничит с зависимостью, талант с сомнением, а выдающиеся интеллектуальные способности с неумением воспринимать реальность. Одни поступки героев вызывают негодование, в то время как другие заслуживают сочувствия и симпатии. Так или иначе, автор даёт своим персонажам право быть самими собой.

Иногда при прочтении невозможно отделаться от подступившего кома в горле, но «Собрание сочинений» — отнюдь не сентиментальный роман, рассчитанный на то, чтобы выдавить скупую слезу у читателя.

«Собрание сочинений» Сандгрен в отличие от сборника произведений её героя является целостным и логически завершённым. Автор поднимает темы любви и неверности, дружбы и единства, смерти и вечности, одиночества и семейственности, реальности и вымысла, порой провокационно стирая между ними границы, а иной раз очерчивая жирную линию.

К концу произведения читатель находит ответы на вопросы, которые могут у него возникнуть на протяжении всех 700 страниц, но при этом автор не даёт закрытого финала и оставляет широкое поле для размышления.