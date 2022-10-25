Бигос, хаггис, шакотис: тест RT о национальных блюдах стран мира

Гастрономические впечатления — важная часть любого путешествия. Часто блюда других культур могут удивить и даже шокировать туриста, а по названию не всегда удаётся понять, что окажется на столе. Сможете ли вы определить географическое происхождение того или другого блюда или что оно из себя представляет? Проверьте себя с тестом RT.

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