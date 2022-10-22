Не обращайте внимания или внимание: тест RT о склонении существительных по падежам

Склонение существительных по падежам только на первый взгляд кажется лёгкой задачей. В русском языке есть разносклоняемые слова, есть несклоняемые, есть сложносоставные существительные, в которых могут склоняться разные части, и есть слова, у которых меняется окончание в одном и том же падеже в зависимости от значения. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы помните правила русского языка и не допускаете ли ошибок при выборе падежа.

АГН «Москва»

© Александр Авилов