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Не обращайте внимания или внимание: тест RT о склонении существительных по падежам

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RT
Склонение существительных по падежам только на первый взгляд кажется лёгкой задачей. В русском языке есть разносклоняемые слова, есть несклоняемые, есть сложносоставные существительные, в которых могут склоняться разные части, и есть слова, у которых меняется окончание в одном и том же падеже в зависимости от значения. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы помните правила русского языка и не допускаете ли ошибок при выборе падежа.
Не обращайте внимания или внимание: тест RT о склонении существительных по падежам
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

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