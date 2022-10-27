В поисках библиотеки Ивана Грозного: вышел фильм «Либерея: Охотники за сокровищами»

В четверг, 27 октября, в кинотеатрах начинается показ приключенческого боевика «Либерея: Охотники за сокровищами» с Тихоном Жизневским, Алексеем Серебряковым и Дианой Пожарской. По сюжету главный герой Илья получает в наследство квартиру и во время ремонта обнаруживает тайник с загадочным артефактом. Оказывается, что эта находка — ключ к поиску библиотеки Ивана Грозного. Вместе с эксцентричным учёным Аркадием и очаровательным филологом Дианой Илья отправляется на поиски и становится участником весёлых, а порой и опасных приключений.

В четверг, 27 октября, в кинотеатрах вышла приключенческая картина Глеба Орлова «Либерея: Охотники за сокровищами», сюжет которой сфокусирован на поисках легендарной библиотеки Ивана Грозного. В центре событий — молодой человек по имени Илья (Тихон Жизневский), воспитанный прабабушкой и зарабатывающий на главном увлечении своей жизни — самокатах. Когда прабабушка, в молодости трудившаяся в «Метрострое», умирает, герой получает в наследство её квартиру и начинает делать ремонт. Не обращая внимания на фэншуй, настырно продвигаемый дизайнером, Илья ломает одну из стен и обнаруживает в ней тайник — некий старинный оклад (выполненный в драгоценном металле переплёт книги).

Герой, недолго думая, вешает свою находку на стену, фотографирует и выкладывает кадр в сеть. С этого момента события несутся вскачь — и скучать не придётся ни персонажам, ни зрителю.

«Либерея: Охотники за сокровищами» — фильм во многом довольно нестандартный, особенно для отечественного кинематографа. Во-первых, несмотря на то что лента позиционируется как приключенческий боевик, все элементы второго жанра ограничиваются парой-тройкой экшен-сцен, занимающих незначительную часть общего хронометража. И это огромный плюс: сразу видно, что авторы картины ставили перед собой задачу рассказать историю, а не отвлечь зрителя зрелищными перестрелками.

Во-вторых, хотя в подаче материала чувствуется некое наследие серии фильмов про Индиану Джонса и Лару Крофт, прямых заимствований нет, а главное — нет скатывания в мистику/фантастику, присущую похождениям героев популярных западных франшиз. «Либерея» — это именно приключенческая лента с небольшим количеством детективных элементов, несколько вольной интерпретацией исторических событий, уместными комедийными вставками и отсутствием слишком развесистой клюквы (хотя совсем без неё всё-таки не обошлось).

© Кадр из фильма «Либерея. Охотники за сокровищами»

К несомненным плюсам стоит отнести актёрский состав — и основные персонажи, и второстепенные подобраны, прописаны и сыграны очень удачно. Алексей Серебряков великолепно справился с ролью Аркадия — эксцентричного и предельно эгоистичного учёного, а по совместительству отца главного героя. В отличие от недавней «Красной Шапочки», Серебряков в этой роли не переигрывает, а выглядит предельно органично и достоверно. Настолько, что его персонаж кажется живым и периодически вызывает желание пожать ему... горло.

Тихон Жизневский — не менее удачный выбор на роль главного героя. Образ неплохого, не очень инициативного и не слишком храброго парня подходит ему как нельзя лучше. Он весьма достоверно пугается и не менее достоверно перебарывает свой страх в критической ситуации, когда нужно начинать действовать.

Диана Пожарская, сыгравшая филолога Арину, к которой герои обращаются за расшифровкой текста на окладе, также достойно справилась с задачей: её персонаж выглядит сильным и уверенным в себе, но при этом не опускается до опошленного голливудского феминизма. Отдельно стоит упомянуть, что, несмотря на заметную «химию» и проблески романтического интереса между героями Жизневского и Пожарской, в фильме полностью отсутствуют какие-либо намёки на постельные сцены (не путать со сценой в постели — такая как раз есть, и относится она скорее к комедийной составляющей) и открытая демонстрация отношений между персонажами.

Не менее хорошо подобраны и антагонисты. Артём Ткаченко и Сергей Газаров в своих ролях смотрятся роскошно, хотя появляются на экране не столь часто: всё же фильм не о них, а о поиске Либереи, а также о семейных отношениях.

Помимо развития приключенческой истории, зрители наблюдают, как главный герой и его отец постепенно находят общий язык и начинают понимать, что, помимо материальных сокровищ, есть ценности гораздо более важные.

«Либерея: Охотники за сокровищами» — вполне удачный проект, плюсы которого существенно превышают минусы. Из последних можно отметить некоторые сюжетные нестыковки, вернее откровенные допущения и «рояли в кустах» (в основном завязанные на том, что герои заявляют: «Так, нам нужно много техники, спецкостюмы и макет «Титаника» в натуральную величину. Илья, ну купи!» И Илья покупает), совершенно нелепую сцену с угоном вертолёта — пожалуй, единственное откровенно чёрное пятно фильма, начиная с самой идеи и заканчивая её реализацией посредством слабенькой компьютерной графики в нескольких планах.

Неприятное послевкусие оставляет и чуть скомканная развязка: с одной стороны, у картины вполне закономерный и логичный финал без всяких «открытых» вариантов, а с другой — очень уж стремительно его демонстрируют зрителю, буквально за пару минут. Впрочем, общего впечатления он не портит и, несмотря на завершённость, оставляет авторам пространство для продолжения — мало ли загадок таит в себе земля русская.