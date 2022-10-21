Эксплуатация людей, рабство и спасательная миссия: в сети вышел сериал «Право на свободу»

В онлайн-кинотеатре Wink вышли первые эпизоды детективной драмы «Право на свободу» о современном трудовом рабстве. Жертвами криминальных групп в сериале предстают наиболее уязвимые слои общества — инвалиды, пожилые и другие люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Главный герой — молодой IT-специалист, планирующий уехать работать на Кипр. Он вынужден изменить планы, когда он узнаёт, что его мать пропала. Центральные роли в картине исполнили Илья Малаков и Кирилл Кяро.

В онлайн-кинотеатре Wink начался показ остросюжетного сериала «Право на свободу» c Ильёй Малаковым и Кириллом Кяро. В ленте рассказывается о деятельности рабовладельческой мафии, жертвами которой становятся одинокие старики, инвалиды и другие люди, которые по тем или иным причинам оказались в трудном положении. Их безжалостно эксплуатируют в обмен на скудное пропитание и крышу над головой в подвале. Бороться с мафией пытается волонтёрская организация, оказывающая обездоленным всестороннюю поддержку. Затрагивая остросоциальную проблематику, авторы ленты не только рассказывают о трудной жизни людей, оказавшихся во власти преступной группы, но и дают рекомендации, как им помочь.

Сюжет вдохновлён историями реальных людей, оказавшихся на обочине жизни. Автор идеи Андрей Таратухин собирал материал из первых рук. Он встречался с прототипами героев на Площади трёх вокзалов и в других местах.

Режиссёром и одним из сценаристов проекта выступил Артём Дубра, впервые выступающий в этом амплуа. Дебютным в данном формате сериал стал и для оператора Лотос Суни Парк, ранее работавшей только над коротким метром. Главные роли исполнили Илья Малаков («Легенда о Коловрате», «Операция «Мухаббат») и Кирилл Кяро («Эпидемия», «Спроси Марту», «Измены»). Также в ленте снялись Варвара Феофанова, Валерия Куликова, Олег Чугунов и другие актёры.

В центре истории — программист Антон, который вместе со своей девушкой собирается улететь на Кипр — ему предложили там работу в крупной компании в сфере IT. По пути в аэропорт Антон получает звонок от обеспокоенной соседки его матери — та сообщает, что женщина пропала. Антон разворачивает такси и едет к маме. Не найдя её в квартире, он обращается в полицию, где узнаёт, что месяц назад она уехала в Краснодар — там же постоянно проживает и сам Антон. С этого момента его жизнь переворачивается вверх дном. Испытывая вину за то, что редко звонил маме и ещё реже навещал, герой делает всё возможное, чтобы отыскать близкого человека.

В Краснодаре Антон сталкивается с мафией, которая держит общежитие для бездомных людей и заставляет их отрабатывать своё жильё, и знакомится с деятельностью некоммерческой организации «Либертас», вызволяющей из рабства эксплуатируемых людей. Главным в организации является Кирилл (Кирилл Кяро), который периодически организует спасательные миссии.

© Кадр из сериала «Право на свободу»/kinopoisk.ru

Из первых двух серий становится понятно, что Кирилл когда-то работал в частном охранном предприятии, но со временем проникся симпатией к обездоленным и уязвимым слоям населения и решил посвятить им свою дальнейшую деятельность. В его штабе работают Илья (Олег Чугунов), оптимистично настроенный молодой человек, и Вика (Варвара Феофанова), гиперотвественная девушка на грани эмоционального выгорания. Кроме того, в нужные моменты на помощь приходят и бывшие коллеги Кирилла из ЧОП.

Сериал интригует проблематикой, которая ранее не была во внимании российского кинематографа. В нём наглядно демонстрируется, что попасть в трудовое рабство может каждый, но особо уязвимы представители старшего поколения, не сумевшие приспособиться к высокотехнологичному миру.

Оставшись одни, такие люди нередко оказываются в самом низу социальной лестницы. Авторы неявно проводят параллель между молодыми и пожилыми людьми, которых разделяет огромная стена: если одни с помощью гаджета могут выбирать себе жильё в другой стране, то другие неспособны даже найти путь домой. Уязвимость и беспомощность наглядно передана через образ попрошайки в исполнении Людмилы Ковалец. Женщина, внешне не похожая на бездомную, стала жертвой обстоятельств, а шефство над ней взяла местная банда. Приличный внешний вид им как раз на руку: можно давить на жалость, чтобы прохожие давали побольше денег. С другой стороны, порой кажется, будто сами попрошайки не прочь вести такую жизнь, трудясь на «непыльной работе». Однако за этим кроется более глубокая проблема, связанная с недоверием к миру и неумением просить о помощи.

Своей целью авторы сериала, вероятно, видят уменьшение пропасти между молодым и старшим поколениями. На эту мысль наталкивает метафоричная и выразительная вступительная заставка — она состоит из кадров компьютерной системной платы, на которой прорастают живые организмы в виде растений. К слову, оператор не использовала визуальные эффекты, а сняла весь клип в режиме макросъёмки.

Несмотря на красивые кадры, динамичное повествование и выстроенную сюжетную линию, а также совершенно незнакомый мир теневого бизнеса, в который погружаются зрители вместе с главным героем, чувствуется, что некоторые детали недостаточно проработаны, а темы — не раскрыты. Впрочем, и в таком виде первые эпизоды сериала увлекают. Не исключено, что он и дальше сможет удержать зрительский интерес, а на возникающие вопросы в конце концов найдутся ответы.