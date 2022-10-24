Князь тьмы в Чертанове: о чём сериал «Конец света»

Новый комедийный сериал «Конец света» от шоураннера Дмитрия Нелидова («Последний министр», «Закрыть гештальт») и популярного стендап-комика Александра Незлобина, который занял кресло режиссёра, выйдет в сети 27 октября. Сюжет ленты вращается вокруг Князя Тьмы и его незадачливого отпрыска, живущего в Чертанове и не сильно настроенного помогать отцу устраивать запланированный апокалипсис. В главных ролях — Семён Трескунов и Юрий Колокольников.

В четверг, 27 октября, на «Кинопоиске» выходит комедийный фантастический сериал «Конец света». Главный герой — Демьян (для тех, кто сразу не уловит отсылку к знаменитому «Омену», персонажа в одной из сцен специально назовут Дамианом) в исполнении Семёна Трескунова, молодой человек, выросший без отца и не особо состоявшийся в жизни. Парень работает кассиром в «Корзиночке», где его откровенно гнобит менеджер, живёт в одной квартире с престарелой бабушкой, мамой, младшей сестрой-зумером и своей единственной радостью — любимой девушкой Галей (Екатерина Ильина). Съехать не позволяют материальное положение, причитания матери и обострённое чувство ответственности: комнату Демьян и Галя делят с бабулей, которая нуждается в постоянном присмотре и, по её же словам, мечтает только о смерти.

Серая и унылая жизнь Демьяна начинает играть новыми красками, когда в ней появляется его отец, он же — сатана (Юрий Колокольников). Папа намерен устроить апокалипсис, а для этого ему нужен Демьян-антихрист, который по пророчеству должен открыть врата ада и воцариться. Впрочем, «воцаряться» главный герой нигде не желает, равно как и налаживать отношения с новообретённым отцом. Не в последнюю очередь потому, что считает того негодяем, бросившим семью в трудное время, — таким образом Демьян «очеловечивает» папеньку, вписывая его в картину своего мира, пускай даже с некоторыми допущениями в виде чудес, на которые Князь Тьмы не скупится.

Как обычно, всё, включая непримиримую позицию главного героя, меняет случай. Вернее, Демьян уверен, что это случай, а на самом же деле — спланированная последовательность событий, которая приводит к трагедии. Она и толкает главного героя в объятья к счастливому отцу, предвкушающему конец света.

Несмотря на обилие комичных ситуаций, в сериале поднимается огромное количество глубоких тем — от взаимоотношений отцов и детей до глубоко философских рассуждений о природе человека, его понимании праведности и греха, о воздаянии и ответственности за поступки. Более того, в «Конце света» не пошловатый юмор, характерный для стендаперов, а, скорее, довольно изящная сатира, близкая по духу «Мастеру и Маргарите» Булгакова с поправкой на современность.

Кстати, к «Мастеру и Маргарите» в сериале отсылки тоже есть — начиная с прямого цитирования (опять же, с поправкой на современность) знаменитой сцены с деньгами из театра. Кроме того, в сериале сатана обосновался в квартире криминального авторитета в ЖК «Булгаков», а на Патриарших происходит несколько диалогов. И это далеко не всё.

Кадр из сериала «Конец света»

© kinopoisk.ru

Внимательный зритель разглядит отсылки и к другим знаменитым произведениям с похожими идеями — «Адвокату дьявола», сериалу «Люцифер», комедии «Никки, дьявол младший», «Догме» и даже «Константину: повелителю тьмы» с Киану Ривзом. Авторов «Конца света» можно похвалить за тонкую игру с чужим материалом, которая выглядит как вполне уместные пасхалки, а не грубый плагиат.

Отдельного внимания заслуживает актёрский состав. Колокольников в роли Князя Тьмы — это безусловная находка. В нём нет монументальности Воланда-Басилашвили или ироничности Воланда-Гафта. Он совершенно не похож на дьявола Оззи из «Никки...» и даже близко не выглядит настолько демоническим, как Аль Пачино в «Адвокате дьявола». Образ Колокольникова получился невероятно цельным, не клишированным и очень ярким — как и его наряды. Несмотря на то что этот персонаж не чурается юмора, в нём нет легкомысленности, наоборот, актёр прекрасно передал пассивную агрессивность и опасность, исходящую от почти всемогущего создания. Проработка характера подобного персонажа заняла немало времени и у артиста, и у команды.

«На эту роль мы отсмотрели множество артистов очень разной внешности, разных возрастов, национальностей, — рассказал Александр Незлобин. — Даже одну голливудскую звезду пробовали. В итоге роль досталась Юрию Колокольникову, и мне кажется, что это не просто так — есть ощущение, что он сам временами не чужд потусторонним силам».

Он отметил, что для работы над проектом были наняты учёные-религиоведы, которые помогли продумать характер Князя Тьмы. Также над образом потрудился психоаналитик.

«Все же знают, что любая проблема тянется из детства, вот и мы решили посмотреть на Князя Тьмы через призму его детских лет. У него был суровый и справедливый отец, вечно пропадавший на работе. Наш герой обижен тем, что он занимался грешниками, работал в тяжёлых условиях, а его никто не поблагодарил — ни люди, ни сверхъестественные силы, ни отец», — говорит режиссёр.

Совершенно иным выглядит рыцарь ада Азазелло, которого герои фильма знают как тиктокера Азика Митрохина (чьи образ, фамилия и поведение были явно навеяны Даней Милохиным) в исполнении Владимира Канухина. Его появление и развитие персонажа по ходу сериала — это отличная демонстрация того, как авторы, с одной стороны, цитируют классику, давая понятную и знакомую зрителю отсылку, с другой — не скатываясь в абсурд, выдают порцию сатиры на современные молодёжные тренды и кумиров.

Удачно вписались в общую картину и двое ангелов-недотёп в исполнении Николая Шрайбера и Антона Рогачёва, ведьма-чиновница из Пенсионного фонда (Ксения Раппопорт), вернувшийся к роли полицейского Сергей Селин и другие очень яркие персонажи.

Над сценарием проекта работали Алёна Гуляшко, Анна Шлякова и Вадим Сотников при участии автора сериалов Cinemax и HBO Max Адама Таргума («Воин», «Банши», «Изгой»).

«Вместе с нашей авторской группой над сценарием работал Адам Таргум, он консультировал по видеосвязи практически круглосуточно, и из-за разницы во времени было такое, что Адам уходил поспать, а через час возвращался, пока сценарная группа готовила ему вопросы и идеи на обсуждение», — рассказал Дмитрий Нелидов.

«Конец света» — проект для российской киноиндустрии нехарактерный, неожиданно смелый и довольно многообещающий. Он будет одинаково понятен и аудитории постарше, которая рискует в некоторых моментах поймать себя на ностальгии, и молодому зрителю — с учётом возрастного ценза 18+, конечно. Ну а специфический местами юмор и общий настрой будут определённо по вкусу поклонникам творчества писателя Георгия Зотова — в некоторых моментах возникает ощущение, что «Конец света» — едва ли не экранизация книги «Апокалипсис Welcome».