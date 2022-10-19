Строптивая и дерзкая императрица: какой получилась историческая драма «Корсаж» о жизни Елизаветы Баварской

В четверг, 20 октября, в кинотеатрах выходит драма «Корсаж», в которой рассказывается история 40-летней императрицы Австрии Елизаветы Баварской. Главную роль в картине исполнила Вики Крипс, а режиссёром выступила Мари Кройцер. Несмотря на то что сюжет ленты местами разнится с историческими фактами, режиссёру удаётся передать трагедию реальной личности Елизаветы.

В четверг, 20 октября, в широкий прокат выходит драма режиссёра Мари Кройцер «Корсаж» о немалозначимой фигуре в истории Австрии — императрице Елизавете Баварской. Главную роль в картине исполнила актриса Вики Крипс («Аноним», «Призрачная нить»).

В основу сюжета легла биография Елизаветы. Лента сфокусирована на позднем этапе её жизни, в преддверии 40 лет, когда женщины считались уже стареющими. У императрицы было почти всё: муж, за которого она вышла по любви, дети, статус и богатство. Не хватало ей только одного — возможности жить так, как она хочет.

Всю жизнь Елизавета Баварская поступала по чести и в соответствии с обязанностями своего высокого статуса, следовала всем правилам, в то же время презирая общественные устои и навязанное ей поведение. Императрица часто бывала на людях и всегда хорошо выглядела, и это Елизавете удавалось лучше всего.

В фильме, одержимая своей внешностью, она делает всё, чтобы поддерживать свою красоту. Вместе с фрейлинами ухаживает за длинными волосами и кожей, занимается верховой ездой и фехтованием, а также часто устраивает долгие прогулки. Для поддержания негласного звания одной из самых красивых женщин Елизавета изнуряет себя диетами, каждый день измеряет свои параметры и взвешивается. Общество, подобно её туго затянутому корсажу, давит на неё своими ожиданиями и требованиями, что не даёт ей свободно вздохнуть.

Неспокойную натуру императрицы осуждают даже её близкие — муж и младшая дочь не упускают возможности указать ей на неподобающее поведение. Поэтому Елизавета так любит путешествовать и быть вдали от всех этих правил. Она часто уезжает то к родным, то в другие страны, и только тогда может побыть собой.

© Кадр из фильма «Корсаж»

Состояние Елизаветы ухудшается, когда в канун Рождества ей исполняется 40 лет — в то время женщины с этого возраста считались стареющими. Героиня впадает в депрессию и начинает всё чаще избегать общества, предпочитая проводить время наедине с собой или со своими фрейлинами. Посланный мужем доктор выписывает Её Величеству запрещённый ныне препарат, говоря, что он безопасный и способен вылечить её депрессию. «Лекарство» даёт ей возможность сбежать из своей клетки — не в силах больше жить в муках, Елизавета Баварская решает кардинально изменить жизнь и освободиться от всех оков.

Сюжет ленты местами разнится с биографией настоящей императрицы Австрийской, однако не искажает основную суть: в ленте показана судьба несчастной женщины, которая проживала совсем не свою жизнь и оставалась непонятой даже самыми дорогими ей людьми. Вики Крипс искусно воплотила данный образ на экране и показала строптивую, порой дерзкую императрицу, которая до последнего не могла смириться с тем, что её жизнь, внешность, поведение были под пристальным вниманием окружающих, а каждая позволенная вольность была осуждаема. За игрой Крипс хочется наблюдать каждую секунду, ей невозможно не поверить — актриса показывает всю боль и страдания героини через взгляд, без слов.

В фильме множество прекрасных видов и локаций: интерьеры, природа Австрии, Баварии, озёра, леса и дворцы. Костюмы также завораживают, особенно платье Елизаветы, в котором она позировала для своего последнего портрета.

Действие в фильме разворачивается размеренно и подробно, так что кому-то может не хватить динамичности. Помимо этого, некоторые сцены, которые могли бы быть крайне эмоциональными, неожиданно показаны с иронией. Впрочем, в этом наверняка была изначальная задумка автора, поскольку смотрятся такие моменты довольно органично. Несмотря на то что лента заявлена как драма, в ней присутствует комичность, присущая жанру драмеди.

Также в общей картине личной трагедии Елизаветы Баварской зрителю, который ранее не был знаком с биографией исторической фигуры, может не хватить подробностей о причинах внутренней дисгармонии и боли императрицы. Например, в ленте совсем вскользь упоминается трагедия в семье, а именно — смерть ребёнка. По непонятной причине кинематографисты предпочли не акцентировать внимание на столь важном эпизоде и не вдаваться в подробности, отчего остаётся ощущение недосказанности. А ведь потеря ребёнка и была одной из главных причин горя реальной Елизаветы.

Картина «Корсаж» заслуживает внимания как минимум потому, что проливает свет на часть жизни важной личности в истории Австрии. Кроме того, трагедия женщины, которая лишь хотела слушать себя, а не окружающих, волей-неволей побуждает задуматься и о нынешних временах, а также о собственной жизни.