Романтика эпохи застоя: «Служебному роману» 45 лет

Одна из самых известных картин Эльдара Рязанова «Служебный роман» вышла на экраны 45 лет назад. Лента выросла из пьесы постановщика «Сослуживцы», написанной в соавторстве с драматургом Эмилем Брагинским в 1971 году. Спустя два года под руководством Бориса Кондратьева был поставлен телеспектакль, однако зрители его не оценили. Сам Рязанов был настолько уверен, что сюжет будет популярным у зрителя, что в 1977 году сам экранизировал пьесу, и фильм действительно обрёл по-настоящему культовый статус. Как создавался «Служебный роман» — в материале RT.

26 октября 1977 года состоялась премьера мелодрамы Эльдара Рязанова «Служебный роман», впоследствии ставшей классикой советского кино. В основу фильма легла пьеса Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы» 1971 года. Ещё до экранизации она была поставлена в московском Театре имени Маяковского (в главных ролях — Борис Левинсон и Галина Анисимова) и ленинградском Театре сатиры и комедии (Новосельцев — Пётр Вельяминов, Калугина — Ольга Волкова). Одноимённый двухсерийный телеспектакль Бориса Кондратьева зрительских симпатий добиться не смог, и авторы решили взять кинопостановку в свои руки. Рабочее название будущего «Служебного романа» — «Сказка о руководящей Золушке».

Сюжет ленты достаточно незатейлив, понятен и близок зрителю: на экране разворачивается история отца-одиночки Новосельцева, мечтающего подняться по карьерной лестнице в одном из типичных советских учреждений, возглавляемом «мымрой»-директрисой. По совету нового зама руководительницы, Самохвалова, главный герой решает за ней приударить, но в результате влюбляется по-настоящему. Ну а развивается любовная история на фоне жизни и работы других сотрудников учреждения — с его интригами, бюрократией и прочими нюансами.

Без проб и сомнений

Руководство киностудии «Мосфильм» было настолько уверено в режиссёре, что дало ему полный карт-бланш на набор актёрского состава — немыслимая свобода по тем временам.

«Художественные советы требовали, чтобы на любую роль — а тем более на главную, которую исполнила Алиса (Фрейндлих. — RT), — предоставлялось не менее двух кандидатур, а в идеале вообще три-четыре. Но у Эльдара Александровича в то время была такая слава, так он был любим и зрителями, и руководством, что ему пошли навстречу», — цитирует актрису Светлану Немоляеву КП.

© Кадр из фильма «Служебный роман»

В итоге исполнители основных ролей — Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Людмила Иванова, Олег Басилашвили и другие — были утверждены без проб, лишь на основании видения режиссёра. Сценарий изначально писался под конкретных артистов, даже роль Калугиной была придумана под Фрейндлих несмотря на то, что актриса жила в Ленинграде и служила в театре Ленсовета. Режиссёру пришлось уговаривать супруга артистки — худрука театра Игоря Владимирова. И его согласие на участие Фрейндлих в съёмках было получено при условии, что она не пропустит ни одного спектакля. Все два с лишним месяца работы над фильмом актриса фактически жила на два города.





Яркие персонажи и песня о погоде

Рассказывая о съёмках «Служебного романа», актёры не раз упоминали о совершенно непередаваемой и лёгкой атмосфере, которую режиссёр создал на площадке. В беседе с RT своими воспоминаниями на этот счёт поделилась исполнительница роли Ольги Рыжовой Светлана Немоляева.

«Рязанов умел создать замечательную атмосферу. Он прекрасно знал, что ему надо, у него не было никаких метаний «может, так… может, сяк… может, эдак». Он совершенно точно знал, что играть и как работать — группе, операторам, кому угодно. И потом он сам всегда был с огромным чувством юмора, которое безумно помогает в работе. Мне кажется, что именно поэтому складывалась такая чудесная атмосфера. И потом мы все, вся основная группа актёров, которая играла, мы все были в очень дружеском состоянии. Нам было как-то хорошо и комфортно друг с другом, что тоже немаловажно для совместной работы. Потому что бывает иногда как-то индивидуально, что артисты друг друга с трудом переносят или им как-то не очень комфортно», — рассказала Немоляева.

© Кадр из фильма «Служебный роман»

Длительное время ходили слухи, что Басилашвили хотел сыграть Новосельцева, а доставшаяся ему роль Самохвалова была актёру не по душе. Впоследствии, уже якобы в процессе работы над картиной, Басилашвили признал правоту Рязанова при распределении персонажей. Но в 2013 году актёр в одном из интервью заявил, что это чья-то выдумка и в реальности такого никогда не было.

Не все знают, что у Басилашвили в фильме есть ещё одна «роль» — но уже за кадром. Он «играет» супруга секретарши Верочки, с которым та постоянно ругается по телефону.

Дело в том, что изначально эту роль исполнял Александр Фатюшин. С ним даже успели отснять несколько сцен, но актёр заболел, и почти весь материал с ним из финальной версии вырезали. А вот голос персонажа в трубке принадлежит как раз Басилашвили.

На площадке во время съёмок не обошлось без курьёзов. Басилашвили должен был водить машину, но у него не было ни водительского удостоверения, ни малейшего опыта: актёр на тот момент за рулём не сидел ни разу в жизни. Ему наняли инструктора, но пройти курс артист так и не успел. В результате съёмки несколько раз прерывались из-за неопытности Басилашивли, а однажды он въехал в киоск «Союзпечати». После этого, кстати, артист был уверен, что гонорара за фильм ему уже не видать, но всё обошлось. К тому же он с коллегами ещё и удостоился Государственной премии СССР.

Образ легендарной «мымры» собирали коллективно — из костюмерных «Мосфильма» на свет были извлечены самые мешковатые, бесформенные и вышедшие из моды наряды непонятных цветов — «гунявые», как их называла Алиса Фрейндлих. Но не хватало какой-то характерной детали. Ей стали старые очки в массивной оправе, совершенно не женские — они принадлежали отцу оператора Владимира Нахабцева.

© Кадр из фильма «Служебный роман»

Похожие очки дополнили образ «канцелярской крысы» Новосельцева в исполнении Андрея Мягкова. Ему ради роли пришлось носить ещё редкие накладные усики. Основной задачей команды было создание для Мягкова образа, кардинально отличавшегося от его амплуа в нашумевшей «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», после которой актёр буквально купался в любви зрителей и был слишком узнаваем.

Для собирательного образа статистического учреждения эпохи брежневского застоя, где работали главные герои, использовали три локации в Москве. Фасад дома — это Федеральное агентство морского и речного транспорта на Кузнецком Мосту, кабинеты персонажей были построены в павильонах «Мосфильма», а рабочее место Калугиной имело выход на крышу дома девятиэтажного дореволюционного «небоскрёба» в Большом Гнездниковском переулке. В одном здании с безымянным статистическим учреждением работали такие организации, как «НИИ Чего» (рязановский реверанс в сторону братьев Стругацких), «Мосрыбстрой», «Главкость» и другие. Соответствующие таблички можно увидеть у дверей здания.

Чтобы подчеркнуть статусность конторы, в кабинете Калугиной поставили редчайший терминал венгерского компьютера Videoton-340, стоивший по тем временам совершенно баснословных денег — более 400 тыс. рублей (для сравнения — жигули можно было купить за 5 тыс. рублей). Дорогую технику ежедневно привозили на съёмки, а вечером забирали.

Чтобы придать своей картине форму именно фильма, а не телеспектакля, Рязанов включил в «Служебный роман» ряд сцен, в которых герои добираются до работы по московским улицам. Режиссёру очень приглянулся снег, присыпавший в конце сентября опавшую листву. И во время этих съёмок ему пришла в голову строчка «у природы нет плохой погоды», ставшая основой легендарной песни. Не зная об авторстве Рязанова, Андрей Мягков заявил, что композиция ему не нравится.

«Я сочинил песню для «Служебного романа» — «У природы нет плохой погоды». Показывал её разным людям, не сообщая, кто автор. Все в один голос говорили, что замечательно. Один лишь Мягков что-то пробурчал: дескать, ну ничего вроде, могло быть и получше», — цитирует Рязанова МК. Режиссёр шутит, что за это он был потом наказан — в фильме «Гараж» получил роль без слов».

© Кадр из фильма «Служебный роман»

«Служебный роман» — картина многослойная, где за основными сюжетными линиями нескольких пар скрыто отражение советской действительности того периода: безымянное статистическое учреждение — это многочисленные НИИ и КБ, в которых формально трудились сотни человек, но реальным делом занимались далеко не все. Так и в фильме Рязанова многие персонажи скорее создавали имитацию трудовой деятельности. Например, Шурочка (Людмила Иванова), которая забросила вверенную ей бухгалтерию и занималась исключительно общественной работой, или героиня Светланы Немоляевой Ольга, уставшая от серой обыденности, но ожившая при появлении в их учреждении её юношеской любви — Самохвалова.

Линия отношений Ольги Рыжовой и Самохвалова резко контрастировала с историей Новосельцева и Калугиной, оказываясь куда более драматичной: персонаж Басилашвили, в отличие от героини Немоляевой, был вполне удачно женат (на что указывает его положение, намёки на то, что он неоднократно бывал за границей — и это в 1970-е — некоторые аксессуары, такие как дорогой дипломат, иностранные часы и кассетный проигрыватель в машине, квартира в центре и даже домработница) и совершенно не заинтересован в воскрешении давно забытых чувств.

«Я играла героиню, Олю, не перекладывая её на себя, а то, что было написано. Мне это было понятно и не очень-то трудно. Там очень хороший был посыл, как работать. Нам его давал Рязанов. Я понимала, что и как. Поэтому не могу сказать, чтобы примеряла на себя (образ героини. — RT), я больше думала об этой женщине, а не о себе», — рассказала Светлана Немоляева.

Ну а образ секретарши Верочки понятен и современному зрителю — сплетница, которая знает всё обо всех и гораздо лучше разбирается в моде, нежели в своих непосредственных обязанностях.

Приём и наследие

Совокупность ярких и живых образов, близких аудитории, которая узнавала в характерных типажах себя, дала ошеломляющий результат: картина, выйдя на экраны в 1977 году, стала лидером проката — её посмотрели почти 60 млн зрителей. Популярный журнал «Советский экран» назвал «Служебный роман» фильмом года, а исполнителей главных ролей — актёром и актрисой года. Картина занимала 19-е место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.

© Кадр из фильма «Служебный роман»

«Мы все понимали, что снимаемся в очень хорошем материале. Мы все понимали, что это будет хорошая работа. Но что она будет такой долговечной... Ведь кино же быстро устаревает, не все картины проживают свой век так, чтобы они были всё время на экране или в кинотеатрах. Но тут случилась поразительная, для нас — драгоценная вещь, для актёров — участников фильма, что он такой, говоря на вульгарном языке, не загибающийся, не уходящий. Судя по тому, как я иногда общаюсь со зрителями или какими-то людьми случайными, его смотрит даже новое поколение, молодёжь, что бесконечно ценно», — рассказала Светлана Немоляева.

Популярность картины привела к тому, что в 2011 году режиссёр Сарик Адреасян снял её ремейк — «Служебный роман. Наше время». Адаптация была принята прохладно как критиками, так и зрителями. Рейтинг картины на агрегаторах также оставляет желать лучшего.

Светлана Немоляева отметила, что современную интерпретацию истории не смотрела, сочтя производство такой картины неудачной идеей.

«Я считаю, что делать ремейк на картину, снятую Рязановым, которая… Ну, может, это неприлично так говорить и неудобно — совершенство, но что-то близкое к этому; и заменить актёров, которые там играли, и вложить этот текст, эти темы, сцены в других — по-другому решённые другим режиссёром… Мне казалось, это просто безрассудство. И я оказалась права, потому что этот ремейк не получил никакого интереса ни у зрительного зала, ни у критиков, ни у кого… Делать ремейк фильма, в который до сих пор влюблены, цитатами из которого пользуются, а цитаты эти связаны с теми актёрами, которые их произносят, — это, по-моему, просто самоубийство», — поделилась своей точкой зрения актриса.

Ну а оригинальный и неповторимый «Служебный роман» вышел в повторный прокат в российских кинотеатрах в 2022 году. Специально для релиза лента была выпущена с отреставрированным изображением и звуком.