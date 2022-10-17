Все флаги в гости будут к нам: тест RT о государственных символах стран мира

Российский флаг, британский, американский и, пожалуй, французский — вряд ли найдётся человек, который их не узнает. Но так ли легко обстоят дела с другими странами? Сможете ли вы вспомнить официальные государственные символы стран Южной Америки или Ближнего Востока? Различите ли флаги Новой Зеландии и Австралии? А Бельгии и Германии? Проверьте себя с тестом RT.

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