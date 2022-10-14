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Хармс и весёлые ребята: тест RT по цитатам из литературных анекдотов

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RT
В 1939 году поэт, писатель, мастер абсурда Даниил Хармс написал небольшой сборник коротких историй «Анекдоты из жизни Пушкина». Спустя 40 с лишним лет советские художники Владимир Пятницкий и Наталья Доброхотова-Майкова опубликовали свои анекдоты-подражания из жизни русских писателей, которые озаглавили «Весёлые ребята». Истории из обоих сборников быстро разлетелись на афоризмы и часто цитируются по сей день. Правда, авторов нередко путают или даже вовсе считают, что истории придуманы самим Хармсом. Сможете ли вы отличить оригинал от пародии? Проверьте себя с тестом RT.
Хармс и весёлые ребята: тест RT по цитатам из литературных анекдотов
  • Legion-Media
  • © Oleksii Sergieiev

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