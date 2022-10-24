Иван Васильевич в XXI веке: в кинотеатрах выходит семейный фильм «Грозный папа»

В четверг, 27 октября, в кинотеатрах выходит комедийная семейная лента Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова «Грозный папа». Центральные роли в фильме исполнили Евгений Гришковец и Кирилл Кяро. Сюжет ленты вращается вокруг учёного-археолога и нерадивого отца Никиты Осипова, который всю жизнь ищет легендарную библиотеку Ивана Грозного. По стечению обстоятельств сам Грозный после того, как тяжело ранит сына, оказывается в современном мире. Такой поворот влечёт за собой цепочку разных событий и приключений. О работе над фильмом — в материале RT.

В четверг, 27 октября, на экраны выходит российский семейный приключенческий фильм «Грозный папа» с Евгением Гришковцом и Кириллом Кяро в главных ролях. Также в ленте снялись Анастасия Тодореску, Елена Сафонова, Игорь Верник, Ирина Воронова, Михаил Орлов, Эрик Панич, Ульяна Пилипенко и другие актёры.

Сюжет ленты вращается вокруг членов семьи Осиповых, которые помогают Ивану Грозному, оказавшемуся в современном мире, вернуться назад. Появление царя не проходит бесследно для героев и меняет не только их мировоззрение, но и их самих.

Доброжелательная атмосфера и абсолютное доверие на площадке

Режиссёрами ленты выступили Карен Оганесян и Юрий Коробейников. Если первый знаком зрителям по таким лентам, как «Молоко», «Игра на выживание», «Пассажиры», то второй пробует себя в качестве постановщика впервые. Ранее основным направлением Коробейникова в кинематографе была операторская работа. Он участвовал в производстве таких картин, как «Метод», «Пара из будущего», «Ёлки 1914».

Оганесян признался в беседе с RT, что его коллега — «очень умный и думающий оператор с режиссёрским потенциалом». Талант Коробейникова постановщик оценил ещё во время съёмок сериала «Игра на выживание», где тот также выступал оператором.

«Я ему предложил помочь мне и полноценно быть (вторым. — RT) режиссёром, потому что большие картины непросто тянуть. Он очень любит технически крутые съёмки и уже подробно разбирается в драматургии», — рассказал Оганесян.

Кинематографист уверен, что в скором времени Коробейников станет интересным самостоятельным режиссёром.

© Пресс-служба фильма «Грозный папа»

Тем не менее на площадке «Грозного папы» не обходилось без творческих споров и разногласий. В итоге, впрочем, несмотря на первый опыт такого сотрудничества, постановщикам удалось разделить между собой обязанности и дополнить работу друг друга: если Коробейников отвечал за техническую составляющую и визуальное оформление ленты, то Оганесян — за художественную часть.

Исполнители центральных ролей Евгений Гришковец и Кирилл Кяро, а также генеральный продюсер и актриса Ирина Воронова отметили, что атмосфера на съёмочной площадке царила самая доброжелательная и тёплая, что является безусловной заслугой режиссёров. При этом оба очень требовательно и ответственно относились к своим задачам.

«У Оганесяна, как у опытного и матёрого режиссёра, первоклассно налажена атмосфера на площадке. Весь съёмочный коллектив очень хорошо ладит. Я снимался во многих фильмах и знаю, что это такое, какие бывают сложности на площадке в плане взаимодействия друг с другом, а Оганесян следил за этим... Юра — режиссёр чрезвычайно дотошный и утомительный, мог довести до большой усталости, но всегда ради превосходного результата», — отметил Евгений Гришковец.

По словам актёра, если один режиссёр занимался добавлением штрихов к портрету, то второй — закреплением образа.

Кирилл Кяро, который впервые попробовал себя в комедийном амплуа, рассказал, что участие в ленте стало для него испытанием. Но поскольку он уже работал с Оганесяном, они встречались на съёмках «Пассажиров» и «Прямого эфира», то целиком ему доверился.

«Я редко снимаюсь в комедиях, и для меня это был своего рода вызов — поработать в комедийном жанре с Кареном Оганесяном, который является мастером этого направления. Я ему полностью доверял и с удовольствием работал», — объяснил артист.

Нехватка семейного просветительского кино

По мнению Карена Оганесяна, в последние годы сложно найти пригодные для семейного просмотра отечественные фильмы, которые могли бы объединить старшее и молодое поколения. Отсюда и родилась идея «Грозного папы». По словам кинематографиста, он всегда хотел снять картину, ориентированную на детскую аудиторию, которую бы пересматривали так же, как он когда-то в детстве с упоением ждал начала любимых фильмов на ТВ. Постановщик отметил, что очень признателен Фонду кино за поддержку проектов детской направленности. В разговоре с RT он рассказал, что осознаёт степень ответственности своего поколения за воспитание юного зрителя кинематографом.

© Пресс-служба фильма «Грозный папа»

«Помню, как я в детстве снова и снова пересматривал и ждал такие фильмы, как «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», «Старик Хоттабыч», — отметил режиссёр. — Хотелось снять такое же кино, добрый и поучительный фильм, который родители бы советовали детям, а детям захотелось бы его пересматривать».

Однако задачу себе режиссёр поставил непростую: по его задумке, фильм не просто должен понравиться детям, но и пробудить в них живой интерес к прошлому, ключевым историческим объектам и видным деятелям.

«Хотелось, чтобы история была не пустая, а информативная и интересная, побуждающая зрителей узнать ещё больше, погуглив про гримуар, про легендарную библиотеку Грозного и про него самого», — объяснил Оганесян.

Образ Ивана Грозного не раз был отображён в кинематографе — в биографических драмах Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» и «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор», в комедийной ленте Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», в драматической истории Павла Лунгина «Царь» и других фильмах. Новая история не имеет никакого отношения к прошлым картинам о царе.

«Понимаю, что в наше время имя Ивана Грозного в кино в первую очередь ассоциируется с фильмом «Иван Васильевич меняет профессию», но эти фильмы совершенно не связаны», — подчеркнул режиссёр.

Создание царя и учёного

Авторы ленты предлагают нетрадиционный, отчасти комедийный взгляд на царя. Они не ставили перед собой цели документально отобразить характер настоящего правителя — на экране скорее представлен добрый персонаж, по степени мудрости напоминающий старика Хоттабыча, а по капризности — Карлсона.

«У нас получился свой Иван Васильевич — собирательный образ из самого царя, старика Хоттабыча и Карлсона — такой не грозный, добрый и любящий отец», — отметил Оганесян.

© Пресс-служба фильма «Грозный папа»

Евгений Гришковец, который воплотил образ царя на экране, тоже подчеркнул, что его герой не является персонажем исторических документов или летописей.

«Мой герой, скорее всего, похож на Карлсона — персонаж довольно вредный, своенравный, эгоистичный, но при этом очень энергичный. С ним весело и интересно, потому что с ним постоянно происходят какие-то приключения. Самое главная задача героя — постараться исправить исторический ужас и не убивать сына», — рассказал актёр.

Идея доверить роль Грозного Евгению Гришковцу пришла Оганесяну ещё во время работы над фильмом «Молоко», где актёр сыграл эксгибициониста.

«Мы работали над проектом «Молоко», где у него (Гришковца. — RT) короткая, но суперзапоминающаяся роль. Тогда я почувствовал и подумал, что наш Грозный должен быть именно такой — умный, с харизмой, где-то строгий, где-то добрый. Было интересно его в этом образе видеть, и, я считаю, он превосходно справился», — отметил кинематографист.

Сам актёр признался, что согласился сниматься в картине, ещё не читая сценарий, и объяснил это тем, что готов принять любые предложения Оганесяна.

«Кто откажется от приглашения на маскарад? Сыграть Ивана Грозного — само по себе приключение», — пояснил Гришковец.

Во имя искусства актёры на съёмках были готовы жертвовать комфортом и терпеть любые неудобства. Так, Гришковцу приходилось по 12 часов в сутки ходить в 15-килограммовом костюме, приклеенной бороде, на прикрепление которой уходило по полтора-два часа, и в парике, поэтому он сбривал свои волосы. Актёр очень опасался, что седой парик, который приходилось надевать на протяжении года, был сшит из человеческих волос. Оказалось, они принадлежали овцебыку и козе. Этот факт успокоил актёра, поскольку, по его словам, носить волосы другого человека — странновато, а шерсть животного — нормально. А вот шапочке, в которой снимался Гришковец, он был очень рад, ведь когда-то этот головной убор из жемчуга носил Николай Черкасов в том же образе.

«Шапочка, в которой я играл почти год, из картины «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна… Её нашли и приобрели в Казахстане. А один из кафтанов — с плеча Мамонова из фильма «Царь», — рассказал актёр.

Исполнитель роли археолога Кирилл Кяро специально отращивал волосы и усы, чтобы подчеркнуть характер своего героя. Осипов — мошенник и пройдоха, из-за чего жена (Ирина Воронова) развелась с ним, а заботу о детях (Эрик Панич и Ульяна Пилипенко) взяла на себя.

«Никита — исследователь-неудачник. Всю свою жизнь он ищет библиотеку Ивана Грозного, написал даже книгу про неё. Параллельно, так как научные исследования не приносят доход, ему приходится подрабатывать — продавать антиквариат или выдавать подделки за дорогой раритет. Он такой полумошенник-полуучёный — довольно популярный образ из 1990-х, когда люди, занимавшиеся наукой, перешли в бизнес. Несмотря на не совсем честное дело, впрочем, для него этот бизнес является безобидным, поскольку, судя по его философии, он обманывает людей, которые сами обманывают других и связаны с криминальным миром, в первую очередь он всё-таки учёный. И когда появляется какая-то зацепка, он бросает всё, чтобы найти труд своей жизни», — объяснил Кяро.

Взрослые трюки в кино для детей

Завязка сюжета позаимствована из эпизода жизни Ивана Грозного, изображённого на полотне Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Картина вызвала бурную реакцию общества и ожесточённую полемику вокруг достоверности факта убийства Грозным цесаревича. При дворе Александра III и вовсе сочли полотно отвратительным и искажающим историю. По одной из версий учёных, Иван Грозный лишь ранил сына, а не убил. Такого мнения придерживаются и авторы «Грозного папы».

«Взяв за основу известную картину Репина, нам хотелось показать, что на самом деле царь любил сына, а произошедшее — лишь несчастный случай», — рассказал Оганесян.

© Пресс-служба фильма «Грозный папа»

Всё остальное в картине является художественным вымыслом и исторической рефлексией авторов. После того как царь случайно ранит сына, он жалеет об этом. С помощью своего гримуара Грозный хочет вернуться назад, чтобы предотвратить фатальную ошибку, однако из-за стечения обстоятельств попадает в будущее — в наше время. Тут он и знакомится с Осиповыми, которые задаются целью вернуть царя обратно, задолго до того злополучного момента. Но прежде царь оденется в современный спортивный костюм, научится пользоваться смартфоном и познакомится с другими благами цивилизации.

Стоит помнить, что фильм в первую очередь детский, поэтому кинематографисты постарались грамотно обойти острые углы (например, никакой крови в ленте не будет), при этом отношение к производству было самым серьёзным.

«Детское кино нужно снимать по-взрослому. И мы с соответствующим настроем отнеслись к фильму, уделяя большое внимание подготовительному периоду. Чтобы всё выглядело максимально красиво и интересно для современного зрителя, в фильме есть и экшен-сцены, погони и невероятные трюки», — отметил режиссёр.

Зрители увидят на экране полномасштабные аттракционы из трюков, выполненных профессиональными каскадёрами. Впрочем, актёрам тоже довелось поработать над непростыми эпизодами — по словам Ирины Вороновой, в одной из сложных сцен они выполняли трюки самостоятельно.

«В одной из финальных сцен микроавтобус с семьёй Осиповых влетает в цирк и поднимается к самому куполу. Сцена снималась с реальными актёрами, без профессиональных дублёров», — отметила она.

Этот момент стал самым запоминающимся и для Кяро. По словам актёра, съёмки эпизода проходили в Ярославском цирке. Некоторые трюки выполняли сами актёры, но особо опасные для жизни элементы доверяли только профессиональным каскадёрам.

До поднятия Volkswagen на купол внизу снимали крупные планы, актёры отыгрывали испуг, а когда для общего плана всех подняли наверх, изображать страх не пришлось — всё получилось натурально.

«Я поймал себя на мысли, что там, стоя на этой высоте, ты ведёшь себя совсем по-другому: не так интенсивно дышишь или двигаешься, ты более собранный, потому что это действительно страшно, несмотря на то что на нас всех была страховка… Такого шоу и экшена у меня в жизни не было. Никогда», — вспоминает артист.

Аутентичные локации

Чтобы создать нужную атмосферу, авторы ленты выбрали несколько локаций. С их помощью, по словам Вороновой, они хотели не только передать аутентичность исторических мест, но и показать красоту старой русской архитектуры. Ленту снимали в Ростове Ярославской области, в самом Ярославле, а также в Москве и Крыму. К слову, получить разрешение на съёмку на некоторых объектах было непросто.

© Пресс-служба фильма «Грозный папа»

«Все знают, что на Красной площади есть храм, но мало кто был внутри. Нам хотелось показать широкой аудитории, какой он красивый — достояние нашей нации… Из-за того что это объект государственного значения, мы достаточно долго боролись за него, — отметила продюсер. — Однако всё удалось решить с помощью некоторых знакомств».

Евгений Гришковец поделился забавным случаем, произошедшим летом во время съёмок в храме Василия Блаженного: актёр в облачении царя вышел на площадь и впал в немилость местных «вождей» — Сталина и Ленина, которые были недовольны тем, что Грозный нарушил очередь.

«Два дня храм Василия Блаженного был в нашем распоряжении, я исходил его вдоль и поперёк в образе царя. Было душновато, я вышел полностью в облачении царя на Красную площадь проветриться. Ко мне первым делом подбежали Сталин и Ленин с претензией: «Ты что творишь? Мы же договорились, что в среду ты не приходишь!» — рассказал он.

Говоря о фильме, артист отметил, что зрителей ждёт «очень яркая, чудесная и редкая для сегодняшнего времени картина». В первую очередь потому, что необходимо показывать детям добрые истории и позволять им подольше быть маленькими.

«Чем дольше ребёнок остаётся ребёнком, тем дольше он заряжает свои жизненные батареи, чтобы продержаться как можно дольше в состоянии счастливого, доверчивого и интересно живущего человека. В ребёнке как можно дольше нужно поддерживать и культивировать детство», — заключил он.

Авторы ленты также отмечают, что основной замысел картины лежит на поверхности и заключается в ценности семьи.

«Детям важно знать, что, когда ты бежишь за мечтой, не стоит терять самое важное — поддерживающих людей, как герой, который искал сокровища в библиотеке Грозного, едва не потеряв семью. Даже Грозный осознал свою ошибку и захотел вернуться и изменить её», — заключил Оганесян.