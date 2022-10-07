Государственное лицо: тест RT о деятелях Российской империи и революции
Сергей Витте или Лев Каменев? Пётр Кропоткин или Константин Победоносцев? Знаете ли вы в лицо исторических личностей, знакомых каждому по курсу школьной истории, и сможете ли по фото определить, кто перед вами: государственный деятель Российской империи или революционер? Проверьте себя с тестом RT.
- © Wikimedia Commons / Худ. Серов В. А.
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