Государственное лицо: тест RT о деятелях Российской империи и революции

Сергей Витте или Лев Каменев? Пётр Кропоткин или Константин Победоносцев? Знаете ли вы в лицо исторических личностей, знакомых каждому по курсу школьной истории, и сможете ли по фото определить, кто перед вами: государственный деятель Российской империи или революционер? Проверьте себя с тестом RT.

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