«Лавстори» с Петровым, драмеди о кризисе среднего возраста и эзотерическая «Сказка для старых»: кинопремьеры недели

В четверг, 13 октября, на экраны выходит картина Петра Тодоровского «Лавстори» с Александром Петровым в главной роли. Герои ленты «Сказка для старых» окажутся в альтернативной реальности, где отсутствует грань между миром живых и мёртвых, а персонаж датской комедии «Дикий мужчина» уйдёт в горы справляться с кризисом среднего возраста. Также в кинотеатрах можно будет увидеть экранизацию повести «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» и вестерн «Умереть за доллар».

«Лавстори»

Романтическая комедия режиссёра и сценариста Петра Тодоровского была снята ещё в 2017 году. Премьерный показ фильма состоялся в рамках конкурсной программы фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. За полнометражный дебют Тодоровский был удостоен приза президента смотра.

Главную роль в ромкоме исполнил Александр Петров. Вместе с ним в картине снялись Вильма Кутавичюте, Михаил Тройник, Андрей Смирнов, Нериюс Манкус и другие. Съёмки проходили в Москве, Сочи и Ростове-на-Дону.

Судьба сталкивает героев ленты — неудачливого водителя Севу, мечтающего стать актёром, и своенравную и прагматичную Машу, давно переставшую верить в чудеса содержанку. У них нет ничего общего, кроме прошлого: когда-то они были первой любовью друг друга. Герои путешествуют по трассе М-4, попутно вспоминая былые отношения и выясняя, может ли у них быть продолжение.

«Мы поздно взрослеем. Поздно узнаём себя. Поздно учимся любить. «Лавстори» должна стать фильмом как раз об этом. Парень и девушка, судьбой созданные для того, чтобы быть вместе, больше 20 лет бегают друг от друга. Потому что живут иллюзиями, самим себе врут. Дети, изображающие взрослых, стареющие дети. Учимся только на своих ошибках, но учимся же! Всё это мы попытаемся выразить в жанрах романтической комедии и роуд-муви», — цитирует режиссёра портал «Кино-Театр.ру».

Слоган ленты звучит так: «Первая любовь не ржавеет». Это если и не намекает на хеппи-энд, то на увлекательное путешествие героев — точно.

«Сказка для старых»

Сюжет вращается вокруг криминального авторитета Бати. Он отправляет своих сыновей на поиски известного бандита Мули. Загвоздка в том, что за воровство казны и предательство товарищей-бандитов он был казнён ещё год назад. Однако Батя узнаёт, что Мулю видели, причём в трёх разных городах: Питере, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Сыновья разделяются и едут искать плута за тридевять земель.

Лента срежиссирована актёром Фёдором Лавровым («Проект «Анна Николаевна», «Давай разведемся!»), а также профессором-математиком и театральным постановщиком Романом Михайловым. Оба также исполнили центральные роли. Вместе с ними в фильме снялись Евгений Ткачук, Кирилл Полухин, Анатолий Тишин и другие.

Авторы уверены, что определить жанр ленты будет непросто, поскольку это не классическое игровое кино: Лавров считает, что снял фильм-притчу, а Михайлов — эзотерический трактат.

«Герои оказываются в смещённой реальности, где нет грани между миром живых и мёртвых. Эта вселенная состоит из нескольких метафизических слоёв, где есть проявления мистики и божественного начала», — приводит слова Михайлова «Вокруг ТВ».

В качестве референса кинематографисты выбрали работы Алексея Балабанова, чьи фильмы известны своей простотой и внешней реалистичностью.

«Иван Семёнов: Школьный переполох»

Сюжет ленты, основанной на повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника», строится вокруг сорванца и озорника Ивана, которого за хулиганские проделки выгоняют из элитной школы и переводят в самую обычную — государственную. Однако и на новом месте мальчик не перестаёт проказничать.

Адаптацию представил актёр Антон Богданов, известный зрителям по ролям в сериалах «Реальные пацаны» и «Про людей и про войну». Это вторая полнометражная режиссёрская работа Богданова о детях.

«Этим фильмом я хотел сказать, что мы очень сильно нагружаем наших детей… Я считаю, что детство должно быть яркое, одинаково весёлое у всех, нужно прекратить нагружать детей, дать им свободу творчества, дать им свободу мысли, и тогда у нас будет расти личность. Пускай даже не творческая личность, но он будет личность, потому что у него было время похулиганить, было время подумать, было время побыть собой, побыть другом, компаньоном, дворовым мальчишкой и тут же отличником», — рассказал режиссёр информационному агентству «Татар-информ».

На роль главного шкодника был объявлен всероссийский кастинг. В итоге из 250 претендентов выбрали Романа Погорелова. Также в картине снялись Мария Шукшина, Юрий Гальцев, Валерия Дергилёва, Александр Лойе и другие.

«Дикий мужчина» (Vildmænd)

В центре комедийной драмы датского производства — менеджер по имени Мартин (Расмус Бьерг), столкнувшийся с кризисом среднего возраста. Он устал от рутины и хочет почувствовать себя настоящим мужчиной, какими были его брутальные предки — викинги. Переодевшись в традиционное одеяние древних скандинавов из звериной шкуры и вооружившись боевым топором и луком со стрелами для добычи пропитания, Мартин отправляется в горы, подальше от цивилизации. Конечно, целиком от неё отказаться не получается, ведь в любой момент могут позвонить на смартфон. Да и без провизии в горах не выжить, так что приходится наведываться в супермаркет и предлагать топор в обмен на сигареты (денег-то у викингов не было). Напарником героя становится случайный знакомый Муса (Заки Юссеф). Вместе героям предстоит пережить немало приключений.

Режиссёр Томас Данесков в интервью порталу BFI рассказал, что в своей картине исследует кризис среднего возраста, которому подвержены мужчины.

«Мужчины невероятно плохо справляются со своими эмоциями в периоды кризиса. Кажется, что они (лишь. — RT) больше пьют и изолируются», — отметил кинематографист.

В поисках себя некоторые скандинавы нередко уходят в горы, где даже есть шестимесячный лагерь. Однако Данесков уверен: если человек не может найти себя в уютной квартире, то ему и горы не помогут.

«Умереть за доллар» (Dead for a Dollar)

Действие вестерна-триллера разворачивается на Диком Западе конца XIX века. В центре сюжета — охотник за головами Макс. В своих странствиях он сталкивается с заклятым врагом, преступником Джо, который оказался в тюрьме по его милости.

Роли в картине исполнили Кристоф Вальц, Уиллем Дефо, Рэйчел Броснахэн, Бенджамин Брэтт и другие.

Премьера состоялась в сентябре на Международном Венецианском кинофестивале, однако не все кинокритики благосклонно встретили проект. Автор портала Collider Эрик Массото считает, что нет ничего хуже, чем смотреть с таким звёздным кастом картину, которая не несёт никакого смысла. М.Н. Миллер из Ready Steady Cut, в свою очередь, хвалит фильм за антураж и экшен, но считает, что история не раскрыта до конца.

«Фильм Хилла очень старомоден. Хотя совершается попытка внедрить в картину современные темы, они так и остаются на зачаточном уровне, а финал превращается в типичный, но эффектный боевик... Простой факт заключается в том, что Хилл отказывается от большой части истории в пользу жестокости, которая здесь работает эффективнее всего», — пишет Миллер.

Рейтинг «свежести» ленты на портале Rotten Tomatoes составляет 53%.

«Любовь: Инструкция по расставанию» (Una relazione)

Герои комедийной мелодрамы — актриса Аличе и музыкант Томмазо, которые вместе вот уже 15 лет. За годы совместной жизни они не добились карьерных высот и не смогли построить крепкую семью. Единственное, что они вместе нажили, — квартира в кредит. Герои решают расстаться, но это вовсе не значит, что в их отношениях ставится точка, — разрыв будет поэтапным: без ссор, упрёков и взаимных обид. Близкие пары сомневаются в рациональности их решения, да и не верят в возможность разойтись таким необычным способом.

В 2021-м картина была представлена на кинофестивале «Тёмные ночи» в Эстонии. Режиссёром выступил Стефано Сардо, также работавший над проектами «1992», «Двойной час», «Роберто Баджо: Божественный хвостик». Главные роли исполнили Гуидо Каприно («Чудо: Слёзы Мадонны», «Великолепные Медичи») и Елена Радоничич («В моей комнате», «Красная дверь»).