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Шариков или Бегемот: тест RT на знание самых известных произведений Михаила Булгакова

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RT
«Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце» — пожалуй, два самых известных и широко цитируемых произведения Михаила Булгакова. «Никогда не разговаривайте с незнакомцами», «Рукописи не горят», «Разруха не в клозетах, а в головах» — сложно найти человека, который бы не знал этих фраз, ставших крылатыми. Но так ли хорошо известно, из какой именно они книги? Проверьте себя с тестом RT.
Шариков или Бегемот: тест RT на знание самых известных произведений Михаила Булгакова
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  • © Komsomolskaya Pravda

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