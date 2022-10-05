Слитно, раздельно или через дефис: орфографический тест RT
Одна из самых сложных тем русской орфографии — как правильно написать слово: слитно, раздельно или через дефис? Проблемы возникают со всеми частями речи: наречиями, глаголами, существительными, прилагательными, частицами, местоимениями. Более того, дефисное написание может заменяться раздельным: например, «кое-кто», но «кое с кем». А раздельное написание в зависимости от контекста может трансформироваться в слитное: «Имейте в виду, что я не приду ввиду обстоятельств». Проверьте свою орфографическую грамотность с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Niedring/Drentwett
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