Слитно, раздельно или через дефис: орфографический тест RT

Одна из самых сложных тем русской орфографии — как правильно написать слово: слитно, раздельно или через дефис? Проблемы возникают со всеми частями речи: наречиями, глаголами, существительными, прилагательными, частицами, местоимениями. Более того, дефисное написание может заменяться раздельным: например, «кое-кто», но «кое с кем». А раздельное написание в зависимости от контекста может трансформироваться в слитное: «Имейте в виду, что я не приду ввиду обстоятельств». Проверьте свою орфографическую грамотность с тестом RT.

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