История становления страны и человека: премьера картины «Сердце пармы»

В четверг, 6 октября, в прокат вышла масштабная отечественная историческая драма с элементами фэнтези «Сердце пармы» по одноимённому роману Алексея Иванова. Сюжет основан на реальных событиях XV века. Среди них — покорение Перми Великой Московским княжеством и жизнь князя Михаила, роль которого исполнил Александр Кузнецов. Других героев сыграли Евгений Миронов, Фёдор Бондарчук, Роза Хайруллина и Сергей Пускепалис. Несмотря на некоторые отступления от текста книги, режиссёр Антон Мегердичев снял добротный и зрелищный фильм, равных которому в современном отечественном кинематографе не так много.

События вышедшего на экраны 6 октября фильма «Сердце пармы» разворачиваются в Перми Великой XV века. В центре истории — непростая судьба Михаила, наследника князя Ермолая, убитого предводителем вогулов Асыкой (Валентин Цзин). Спасённый воеводой Полюдом (Сергей Пускепалис) мальчик должен стать настоящим правителем, который объединит множество племён и мелких княжеств и сможет соблюсти баланс между их интересами и амбициями московского правителя Ивана III.

История начинается с того, что князь Ермолай отправляет в земли вогулов ватагу ушкуйников, которые должны выкрасть Золотую Бабу — идола местных языческих племён. Разбойники становятся свидетелями кровавого жертвоприношения и мистического ритуала, но с поставленной задачей справляются, хотя и ценой жизни почти всего отряда. При этом в тяжёлой схватке ушкуйники убивают ламию — шаманку язычников, обратившуюся волчицей.

Примечательно, что снимали эту сцену в Каменном Городе — уникальном природном памятнике, находящемся на одной из вершин хребта Рудянский Спой.

«Для съёмок нам оставалось только добавить немного реквизита, а само место уже за нас было создано природой. Когда снимали там камлание шаманов, было, честно скажу, немного не по себе — настолько органично и мощно выглядела эта сцена», — рассказала продюсер Дарья Лаврова в интервью порталу Proficinema.

Золотую Бабу доставляют в Чердынь — столицу княжества. Вождь вогулов Асыка клянётся вернуть реликвию и уничтожить недругов. Вогулы атакуют Чердынь и вырезают почти всё местное население. В тяжёлом бою погибает князь Ермолай, юного Михаила и маленькую Тиче — дочь одного из местных вождей — спасает воевода Полюд, которого сыграл трагически погибший в автокатастрофе 20 сентября 2022 года Сергей Пускепалис.

© Кадр из фильма «Сердце пармы» (2022)

Сцена захвата вогулами Чердыни поражает масштабом и натуралистичностью — штурм городища язычниками выглядит страшно, кроваво и достоверно. При всей кажущейся жестокости во время работы над фильмом пострадавших не было даже при съёмках самых масштабных боевых сцен.

Декорации, построенные специально для картины, по итогам съёмок было решено не разбирать, а передать городской администрации Губахи в качестве историко-туристического объекта.

Вообще, декорации, костюмы и картинка в целом очень впечатляют. В «Сердце пармы» авторы отработали на совесть — все детали выполнены на высочайшем уровне. У зрителей может сложиться впечатление, что их в самом деле перенесли в XV век: экстерьеры и интерьеры, лавки торговцев и повседневный быт как жителей Чердыни, так и язычников — всё выглядит не глянцево-прилизанным, а максимально приближенным к истории. Не смущают даже элементы фэнтези, которых в фильме не особенно много, а связаны они в основном с супругой князя Михаила Тиче, которую все считают колдуньей-ламией. Эти нюансы стоит рассматривать не как историческую данность и признание существования волшебства, а скорее как попытку воссоздания мироощущения человека, жившего в XV веке, с его верой в сверхъестественное, духов и чудеса.

Современники Михаила воспринимают Тиче как колдунью-язычницу, отказавшуюся принять православие. Другим полумистическим персонажем выглядит хан Асыка, разъезжающий по полю боя на огромном боевом лосе. Это выглядит предельно эффектно, но откровенно сказочно и тоже может объясняться попыткой взгляда на события через призму средневековых заблуждений: ведь языческий вождь считался бессмертным колдуном из пармы, так на чём ему ещё ездить, как не на могучем повелителе дикого леса? В любом случае картина Мегердичева — это не фэнтези, а эпическая историческая драма, в основе которой лежат реальные события и личности, а вкрапления сказочности призваны разнообразить основной сюжет.

© Кадр из фильма «Сердце пармы» (2022)

Нельзя отдельно не отметить сделанную на совесть компьютерную графику, отличную работу художников по гриму и эффектные батальные сцены. Здесь можно провести параллель с фильмом Мэла Гибсона «Храброе сердце», где при ряде значительных исторических допущений была проделана огромная работа по проработке драматургии и раскрытию мотивации героев.

«Сердце пармы» — это история в истории. Жизнь и поступки князя Михаила, вынужденного балансировать между интересами мелких князей Перми Великой и Москвой, его любовь к женщине-иноверке, осуждаемая православной церковью, внутреннее отрицание бессмысленного кровопролития, принятие сложных решений на благо своей земли — основа, лежащая на поверхности. Есть и другой слой — взаимопроникновение двух культур, исконной языческой и пришедшего в парму православия, объединение русских земель Иваном III, чтобы построить «русский народ» из множества раздробленных племён и мелких княжеств, и жестокие решения, принимаемые царём на благо высшей цели.

Одним из таких решений становится поход в парму московского воинства во главе с воеводой Фёдором Пёстрым-Стародубским (Виталий Кищенко) из-за отказа Михаила присоединиться к осаде Казани. В этом эпизоде очень наглядно демонстрируется разница в мощи и выдержке двух воинств: прекрасно экипированные и вооружённые московиты громят ополчение князя Перми Великой, а самого Михаила берут в плен и отправляют в Москву, где тот встречается с Иваном III (Фёдор Бондарчук).

Назвать «Сердце пармы» дословной экранизацией романа Алексея Иванова нельзя — есть немало отличий между фильмом и первоисточником. Но они нисколько не навредили картине: она, несмотря на довольно солидный хронометраж, смотрится буквально на одном дыхании, не провисает, а главное — заставляет сопереживать персонажам, каждый из которых успевает раскрыться на экране в полной мере.

«Сердце пармы» — это достойный, по-настоящему эпический фильм с идеальным подбором актёров, отличной историей и потрясающей картинкой.